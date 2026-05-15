Carrasco veta inversiones en los barrios

El gobierno de Begoña Carrasco ha vuelto a demostrar cuál es su prioridad: la propaganda antes que las necesidades reales de los barrios de Castelló. Desde el Grupo Municipal Socialista presentamos una propuesta clara y útil: destinar un millón de euros de los remanentes de 2025, dinero de proyectos que no han ejecutado, a actuaciones de rehabilitación y mejora urbana. Hablamos de renovar espacios públicos, mejorar la accesibilidad, reparar infraestructuras deterioradas y ofrecer entornos más seguros y dignos para los vecinos y vecinas.

Sin embargo, PP y Vox votaron en contra. Resulta incomprensible que, existiendo recursos disponibles, prefieran bloquear inversiones necesarias antes que reconocer una propuesta positiva de la oposición. Porque mientras Carrasco multiplica fotografías, vídeos y anuncios vacíos, muchos barrios siguen esperando soluciones a problemas cotidianos que afectan directamente a la calidad de vida de la ciudadanía.

Lo más grave es que hablamos de dinero público ya disponible. Dinero que no se ha ejecutado por falta de gestión y planificación del propio gobierno. Ahí está la diferencia entre dos modelos de ciudad: el del PSPV, que cree que cada euro debe revertir en mejorar Castelló, y el de un gobierno más preocupado por la imagen que por resolver problemas.

Desde el PSPV seguiremos defendiendo una ciudad equilibrada, donde todos los barrios importen y tengan las mismas oportunidades. Porque gobernar es escuchar, actuar y mejorar la vida de la gente.

Concejala del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Castelló