Una tertuliana lo ha dicho bien claro: en el caso Ábalos ¿dónde están las feministas del PSOE y resto de la izquierda? En supuesto similar surgido en la derecha habrían tomado las calles; ahora callan cómplices. Resulta un ejemplo tangible del cinismo que envuelve a la política nacional, estructurada más en banderías de intereses que en valores y principios. En semejante triste clima de desprecio por la inteligencia de la ciudadanía los socialistas han mandado al matadero político a la inefable María Jesús Montero, la chica para todo de Pedro Sánchez y brazo armado, a punto de enfundarse la mortaja electoral en Andalucía. Los de Sánchez, con gran aparato garantizado por el poder de la Moncloa, en su desesperación no solo han cambiado el color del partido (un verde que los puede confundir con Vox), sino que, sin despeinarse, recurren al ejercicio del equívoco mediante una patética campaña de llamadas telefónicas, asegurando a los andaluces la determinación del candidato del PP para acabar con la sanidad pública.

El método pretende sembrar el miedo en un obtuso intento de cambiar la tendencia de las encuestas. Resulta temerario el ahínco del PSOE en utilizar la sanidad pública cuando Montero fue consejera de Sanidad, puesto en el que desarrolló una gris gestión, antítesis de lo que ahora predica. Con Montero aparecieron las Mareas Blancas en denuncia de 7.000 despidos y el récord de conciertos con la privada: el 4,5% frente al 3,6 de Moreno. El votante dista de ser tonto. Eso sí, Sánchez no asumirá el naufragio.

Periodista y escritor