Pierden su utilidad política y social

Son necesarios. Son diputados y organizaciones que, durante los últimos años, han demostrado que son importantes para la formación de gobiernos con políticas progresistas. Pero, parece ser que para el cuerpo electoral no son excesivamente convenientes porque no se aclaran. No llegan a ser lo útiles que deberían ser a esa parte de la sociedad que, como diría Humberto Eco, les entrega la esencia o el programa y les vota. Me refiero a los partidos minoritarios que existen a la izquierda del PSOE (IU, Sumar, Podemos, Más Madrid…).

La cuestión es que, en cada uno de esos partidos y en la relación de los unos con los otros, se abren discusiones políticas, ideológicas, de espacio en las listas y de protagonismo de sus líderes, que hacen que la riqueza que posibilita la unidad y la diversidad se transforme en diferencia insalvable que cuestiona su cohabitación y debilita la fuerza necesaria para cambiar o influir en la realidad. Es decir, pierden parte de la utilidad política y social. O como le dijo A. Esteban del PNV a P. Iglesias de Podemos: «Saben de política, pero aún no han aprendido que el cielo no se conquista de golpe sino nube a nube y ganando aliados para cada fase».

Pero, si el diálogo y la buena relación entre los partidos a la izquierda del PSOE es uno de sus problemas, no es el único. Además, a nadie se le escapa que, en la medida en que esas fuerzas no se dedican a gestionar la realidad sino que tienen vocación de reformarla, y sus propuestas no solo son alternativas a los partidos conservadores sino al sistema económico y productivo, reciben el acoso de todos los poderes fácticos. Algo que, desde el primer momento, también le ha pasado al PSOE de P. Sánchez que, es evidente, que no es el de F. González.

Analista político