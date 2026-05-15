Santa Quitèria, un sentimiento que nos une como pueblo

Almassora respira ya un ambiente especial, ese que se respira cuando llegan nuestras fiestas patronales en honor a Santa Quitèria, unas celebraciones que forman parte de nuestra historia, de nuestras raíces y también de nuestra manera de entender la vida y la convivencia.

Las fiestas suponen el reencuentro con nuestras tradiciones, con nuestros vecinos, con nuestra identidad y con el orgullo de pertenecer a un pueblo que sabe mantener vivas sus costumbres generación tras generación. Son días en los que Almassora late con más fuerza que nunca y en los que compartimos sentimientos, recuerdos y emociones.

Hablar de nuestras fiestas es hablar de la devoción con la que acompañamos a nuestra patrona y es hablar de Les Calderes, símbolo de solidaridad, convivencia y generosidad. Una tradición única que refleja el carácter acogedor de nuestro pueblo y que representa perfectamente el espíritu de compartir.

Nuestras fiestas son también cultura, música, actividades infantiles, tradición taurina, peñas, collas y asociaciones que llenan las calles de vida y ambiente. Son el esfuerzo de muchas personas que trabajan durante meses para que cada acto salga adelante y para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de unas celebraciones a la altura de lo que merece Almassora.

Mi reconocimiento más sincero a la reina de las fiestas 2026, Martina Caparrós Mezquita, y a las damas Beatriz Alcaide Ahís, Marta Curic Vega, Belén Zafrilla Piñero y Diana Zafrilla Piñero. Ellas representan la ilusión, el compromiso y el amor de nuestra juventud por las tradiciones almassorinas.

También quiero agradecer el trabajo del concejal de Fiestas, Arturo Soler; de la Junta Local de Fiestas presidida por Santiago López; de las peñas, collas, asociaciones, voluntarios, cuerpos de seguridad y servicios municipales. Gracias a todos los que hacéis posible que Santa Quitèria siga siendo un motivo de orgullo para Almassora.

Quiero animar a todos los almassorins a salir a la calle, a participar y a disfrutar intensamente de estas fiestas patronales, que cuentan con más de 150 actos pensados para todas las edades. Vivamos cada jornada con alegría, responsabilidad, respeto y convivencia.

¡Viva Santa Quitèria! ¡Viva Almassora!

Alcaldesa de Almassora