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Opinión | EL TURNO

María Tormo

María Tormo

Santa Quitèria, un sentimiento que nos une como pueblo

Almassora respira ya un ambiente especial, ese que se respira cuando llegan nuestras fiestas patronales en honor a Santa Quitèria, unas celebraciones que forman parte de nuestra historia, de nuestras raíces y también de nuestra manera de entender la vida y la convivencia.

Las fiestas suponen el reencuentro con nuestras tradiciones, con nuestros vecinos, con nuestra identidad y con el orgullo de pertenecer a un pueblo que sabe mantener vivas sus costumbres generación tras generación. Son días en los que Almassora late con más fuerza que nunca y en los que compartimos sentimientos, recuerdos y emociones.

Hablar de nuestras fiestas es hablar de la devoción con la que acompañamos a nuestra patrona y es hablar de Les Calderes, símbolo de solidaridad, convivencia y generosidad. Una tradición única que refleja el carácter acogedor de nuestro pueblo y que representa perfectamente el espíritu de compartir.

Nuestras fiestas son también cultura, música, actividades infantiles, tradición taurina, peñas, collas y asociaciones que llenan las calles de vida y ambiente. Son el esfuerzo de muchas personas que trabajan durante meses para que cada acto salga adelante y para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de unas celebraciones a la altura de lo que merece Almassora.

Mi reconocimiento más sincero a la reina de las fiestas 2026, Martina Caparrós Mezquita, y a las damas Beatriz Alcaide Ahís, Marta Curic Vega, Belén Zafrilla Piñero y Diana Zafrilla Piñero. Ellas representan la ilusión, el compromiso y el amor de nuestra juventud por las tradiciones almassorinas.

También quiero agradecer el trabajo del concejal de Fiestas, Arturo Soler; de la Junta Local de Fiestas presidida por Santiago López; de las peñas, collas, asociaciones, voluntarios, cuerpos de seguridad y servicios municipales. Gracias a todos los que hacéis posible que Santa Quitèria siga siendo un motivo de orgullo para Almassora.

Quiero animar a todos los almassorins a salir a la calle, a participar y a disfrutar intensamente de estas fiestas patronales, que cuentan con más de 150 actos pensados para todas las edades. Vivamos cada jornada con alegría, responsabilidad, respeto y convivencia.

¡Viva Santa Quitèria! ¡Viva Almassora!

Alcaldesa de Almassora

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