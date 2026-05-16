Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Apertura Papas GarcíaParque acuático CastellónEscándalo literarioBebé pedanía CastellónLos mejores planesPrograma fiestas Vila-real hoyPrograma para hoy de fiestas de Almassora
instagramlinkedin

Opinión | LA RÚBRICA

Paula Mateos

Paula Mateos

Benicàssim mereix educació digna

Fa més de 30 anys érem un grup d’adolescents il·lusionats que, gràcies a un govern progressista (tripartit), no ens havíem de desplaçar al poble veí per poder estudiar, perquè s’inaugurava l’institut de Benicàssim. Un centre pensat per a 700 alumnes, amb espais dignes per a l’aprenentatge. Aquella aposta per l’educació pública va ser una inversió de futur per al poble. Però, tres dècades després, i amb massa anys d’aquest (des)govern municipal, la realitat és molt diferent. El centre acull cada dia més de 1.100 alumnes que s’han de repartir com poden entre aules improvisades al gimnàs, biblioteca o fins i tot la casa del conserge, a més de la falta de climatització. El professorat fa un esforç enorme per mantindre una educació digna, però cada vegada ho tenen més difícil, com demostren les reivindicacions que estem vivint estos dies.

Segon institut

Benicàssim necessita un segon institut. Som més de 20.000 habitants i l’IES s’ha quedat menut. També cal ampliar l’oferta de FP, però sense una aposta clara per l’educació pública gratuïta tot quedarà en promeses buides. El govern de la senyora Marqués pareix tindre altres prioritats i continua sense donar resposta a una necessitat evident. Parlar de creixement i de futur no té credibilitat si no s’inverteix en la gent jove i en educació pública de qualitat. No només ha de poder estudiar qui s’ho pot pagar. Per a això ens pugen l’IBI i les taxes. Exigim serveis públics dignes i de qualitat per als nostres veïns i veïnes.

Portaveu de Compromís por Benicàssim

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents