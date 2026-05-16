Berlín en Peñíscola

Peñíscola, con un patrimonio natural y arquitectónico singular, hace más de un siglo que se estrenó como plató natural de excepción para todo tipo de producciones audiovisuales. Esta semana, a través de Netflix, Peñíscola llega a más de 190 países de la mano de uno de los personajes más internacionales de la ficción española: Berlín. La precuela de La Casa de Papel en su segunda temporada apostó por Peñíscola para su rodaje y desde ayer puede verse alguno de nuestros rincones más emblemáticos en los televisores y dispositivos electrónicos de medio mundo.

Nuestro enclave geográfico y patrimonio arquitectónico nos convierten en escenario privilegiado para la atracción de este tipo de producciones, siendo la configuración del Casco Antiguo en blancos y azules, típicamente mediterránea, y el excepcional estado de conservación del Castillo y murallas, algunos de los atractivos más reconocidos.

Peñíscola, como digo, ha sido escenario del rodaje de películas como Ana Cadova, Calabuch, El Cid, Tramontana, El día nunca por la tarde, Tierra, París-Tumbuctú, Mataharis, Sinterklaas (2009), Fin (2012), That March (2026) o el cortometraje Blink.

Peñíscola y el cine tienen una fuerte conexión que cristalizaba con la celebración, hasta el año 2008, del Festival Internacional de Cine de Comedia de Peñíscola que atrajo, durante las dos décadas en las que se celebró, a prestigiosos actores, directores y profesionales vinculados al séptimo arte.

Los flashes no han dejado de apuntar hacia nuestra casi isla en pleno Mediterráneo y, en 2014, estrenaba Telecinco la serie rodada en nuestra ciudad, El Chiringuito de Pepe, cuya popularidad y éxito hizo llegar los espacios más emblemáticos de Peñíscola a más de cuatro millones de espectadores durante ocho semanas.

La serie El Barco, la exitosa El Ministerio del Tiempo y la reconocida Juego de Tronos también se rindieron ante los encantos de nuestra roqueta y tras el estreno de esta última en 2016, iniciamos el trabajo de creación de producto turístico vinculado a nuestra condición de ciudad plató.

Acoger rodajes dejó de ser algo anecdótico y la oficina de rodajes ha ido creciendo en ambición y asumiendo objetivos, a la vez que nuevos retos.

Esta semana los extraordinarios y singulares escenarios naturales de Peñíscola viajan a través de una de las plataformas más importantes del planeta con Berlín y La Dama del Armiño, un regalazo cuyos frutos más dulces en forma de promoción están aún por llegar.

Gracias Vancouver Media. Seguimos.

Alcalde de Peñíscola