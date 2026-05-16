El Castellón de todos, también en empleo

Hacer de nuestra ciudad el Castellón de todos, el que no se deja a nadie atrás. Este es uno de los pilares en los que se asienta el trabajo diario del equipo de gobierno que tengo el honor de presidir. Lo hacemos desde todas las concejalías, de manera transversal y, como no podía ser de otra manera, en la de Empleo. Porque, como siempre digo, la creación de puestos de trabajo es la principal política social que se puede llevar a cabo. De ahí que mejorar la empleabilidad de los castellonenses se ha convertido en una de nuestras principales prioridades.

Por este motivo, esta semana me hace muy feliz informarles de lo bien que ha funcionado el Plan Propio de Empleo puesto en marcha en el mes de mayo del 2025 y que finalizó hace solo unos días. Han sido 101 las personas contratadas a lo largo de un año, el 63,35%, mujeres. Y es que nuestra apuesta por la igualdad entre hombres y mujeres y la lucha contra la brecha laboral de género es absoluta. Porque son precisamente las mujeres, especialmente las de más edad, las que encuentran mayores dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo. Un acceso al mundo laboral que muchas veces también está condicionado por las complicaciones de la conciliación familiar o por estar al cargo del cuidado de otras personas dependientes dentro de su entorno familiar, pues las mujeres seguimos siendo hoy en día las principales cuidadoras tanto de nuestros hijos e hijas como de nuestros padres y madres cuando llegan a una cierta edad.

Además, cerca del 11% de los castellonenses que han formado parte del plan tienen algún tipo de diversidad funcional, física o intelectual. Por tanto, esta iniciativa es también un gran ejemplo de la apuesta por ese Castellón de todos. Porque la inserción laboral, dar acceso a un puesto de trabajo, es clave también para mejorar la calidad de vida, brindar nuevas oportunidades y un mejor futuro para todos los que han participado.

Debo destacar que estas 101 personas, seleccionadas entre 1.880 solicitudes, han estado desempeñando trabajos de gran importancia y, con su esfuerzo, han contribuido a lograr un Castellón mejor. Entre otras, han desarrollado tareas como las de administrativo/a; auxiliar oficial de albañilería; carpintería de madera; carpintería metálica; electricidad; fontanería; jardinería; pintura; operario-a de servicios múltiples; ordenanza/celador-a y peón de albañilería.

Sin ninguna duda, se trata de perfiles profesionales muy demandados en estos momentos, por lo que estoy convencida de que la experiencia que han ganado en los últimos meses les será de gran utilidad a la hora de reincorporarse al mundo laboral.

Aprovecho este espacio para dar las gracias a los servicios de Castellón CREA y al área de Empleo por su labor. Un trabajo que no se queda aquí pues, como les comentaba, este ejecutivo municipal tienen en el empleo una prioridad.

Así, entre este mes y el próximo ofertamos otros cinco cursos dentro del exitoso plan de Formación a la Carta. Un programa del que me siento especialmente orgullosa, pues es una iniciativa puesta en marcha por este gobierno municipal fruto de nuestra apuesta por la colaboración público-privada y con una inserción del 60% de los participantes.

Con los nuevos ciclos que les comentaba, 70 personas podrán acceder a un total 610 horas de formación (entre 100 y 140 por cada uno de ellos) y la mayoría son prácticas. Las disciplinas son variadas y van desde fontanería y climatización o albañilería hasta transformación digital para pymes con IA, camarero/a de pisos y apoyo al montaje de eventos e iniciación a la mecánica rápida.

Estos cursos de formación a la carta nacen tras mantener distintas reuniones con empresas de varios sectores, que han trasladado al Ayuntamiento sus necesidades de personal y de cualificación profesional. A partir de esta escucha directa, se han diseñado acciones formativas adaptadas a la demanda real del mercado laboral con el objetivo de mejorar las oportunidades de inserción de las personas desempleadas.

En solo tres años hemos pasado de un curso a la carta con 12 alumnos en 2023, a los 7 ciclos con 71 matriculados del 2024, hasta llegar a los 12 cursos programados en 2025 para 164 participantes. Cada vez son más las empresas y los sectores económicos que se interesan por participar y este 2026 seguimos con el mismo ritmo ascendente. Además, son varios los ayuntamientos que ya se han puesto en contacto con nosotros para implantar este sistema.

Y es que el trabajo genera trabajo y los datos así lo atestiguan. En el mes de abril, nuestra tasa de desocupación se ha mantenido por debajo del 10%, en concreto, en el 9,3%, una cifra que no se veía en la capital desde el 2008. Detrás de estas frías cifras hay personas que han dejado las listas del paro y han regresado a la vida activa, lo cual nos impulsa a continuar por el camino emprendido hace cerca de 36 meses. ¡Seguimos!

Alcaldesa de Castellón