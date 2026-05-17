Biotecnología: formación y ciencia frente al hantavirus

En las últimas semanas, el hantavirus está ocupando numerosos titulares de la prensa nacional e internacional. Se trata de un patógeno perteneciente a la familia viral Hantaviridae, cuyo material genético está compuesto por ARN. Aunque las infecciones en humanos son relativamente poco frecuentes, la elevada mortalidad de algunas variantes y la ausencia de tratamientos específicos convierten al hantavirus en una amenaza sanitaria relevante.

El hantavirus se transmite principalmente por roedores silvestres, que actúan como reservorios naturales. El ser humano se infecta accidentalmente al inhalar aerosoles contaminados con orina, heces o saliva de animales infectados. Esta característica convierte al hantavirus en un ejemplo de zoonosis (enfermedades transmitidas entre animales y humanos, responsables ya del 75% de las infecciones emergentes), cuya expansión está estrechamente vinculada a la interacción entre actividad humana, medio ambiente y fauna silvestre.

Durante décadas, las zoonosis se percibieron como amenazas aisladas, vinculadas a regiones concretas o a situaciones excepcionales. Sin embargo, hoy representan uno de los mayores desafíos para la salud global. El cambio climático, la alteración de ecosistemas y la pérdida de biodiversidad están modificando la relación entre especies y creando nuevas oportunidades para la transmisión de patógenos.

El aumento de las temperaturas, las sequías prolongadas o las lluvias extremas alteran los patrones de comportamiento y distribución de numerosos animales reservorio, como roedores, mosquitos o garrapatas. Esto incrementa el contacto con las personas y favorece la aparición de brotes en lugares donde antes eran poco frecuentes. Lo hemos visto con el dengue en Europa, con el virus del Nilo Occidental o con enfermedades transmitidas por garrapatas cuya incidencia no deja de crecer.

A ello se suman otros riesgos, como la deforestación, la urbanización descontrolada y determinadas prácticas agrícolas intensivas que reducen las barreras naturales entre fauna silvestre y población humana. Cada vez que destruimos un ecosistema, aumentamos las probabilidades de exposición a microorganismos desconocidos. Además, a todo esto, debemos sumarle el enorme incremento de la movilidad humana debido a la globalización y al turismo internacional. En este sentido, la pandemia de covid-19 demostró hasta qué punto un patógeno emergente puede transformar la vida cotidiana a escala mundial.

En este contexto, resulta imprescindible apostar por una visión integrada de la salud. El enfoque One Health (una sola salud) plantea que la salud humana, animal y ambiental están interconectadas y son inseparables. Por ello, combatir futuras amenazas sanitarias exige vigilancia epidemiológica coordinada, investigación interdisciplinaria y profesionales capaces de trabajar desde múltiples perspectivas científicas. Ahí es donde la formación universitaria adquiere un papel estratégico. La Universitat Jaume I impulsa este año el Máster Universitario en Biotecnología Aplicada a la Salud Global, una apuesta clara por formar especialistas capaces de afrontar estos desafíos emergentes. La biotecnología ya no puede limitarse al laboratorio tradicional; debe conectarse con la epidemiología, la microbiología, la sostenibilidad ambiental y las políticas de salud pública.

La investigación biotecnológica será decisiva en los próximos años para desarrollar sistemas de diagnóstico más rápidos, nuevas herramientas de vigilancia genómica, vacunas más eficaces y estrategias predictivas frente a enfermedades emergentes. Pero también será fundamental formar profesionales con capacidad crítica y visión global, conscientes de que la salud del siglo XXI dependerá tanto de la ciencia como de nuestra relación con el entorno.

El brote de hantavirus, por tanto, no debería interpretarse solo como una noticia puntual y alarmante, sino como una señal de advertencia que nos recuerda que vivimos en un mundo interconectado, vulnerable a cambios ambientales acelerados y expuesto a amenazas sanitarias cada vez más complejas. La cuestión ya no es si surgirán nuevas zoonosis, sino cuándo aparecerán y cómo responderemos a ellas. Por ello, invertir en ciencia, investigación y formación especializada no es un lujo académico, sino una herramienta esencial para prevenir y afrontar futuras crisis sanitarias.

Profesora titular de Microbiología en la UJI y coordinadora del Máster Universitario en Biotecnología Aplicada a la Salud Global