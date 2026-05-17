Medio ambiente

El martes pasado tuvo lugar una jornada medioambiental en el Grao de Castellón, organizada por este periódico, en la que se habló largo y tendido sobre cómo están afectando los cambios del clima a los vecinos de esta bendita tierra. Se habló de lluvias torrenciales, de olas de frío, de calor, de sequía y, por supuesto, de las infraestructuras que los poderes públicos deben asegurar para que los votantes no padezcamos los rigores de un clima cada vez más imprevisible.

Como ya imaginan, queridos lectores, quienes nos gobiernan en el cap i casal afirmaron que todo lo que deba hacerse será hecho. Todo lo que deba pensarse, será pensado. Todo cuanto sea menester acometer, será acometido. Pero ya saben qué opino de los políticos, en especial de los de Valencia y de Madrid: prometer hasta meter, y una vez metido olvidarse de lo prometido.

El empresariado local, los periodistas, los interesados por estas cuestiones, los directivos de entidades públicas y algún que otro curioso disfrutaron con las charlas. Lejos de alarmismos flamígeros que solo buscan exacerbar, o asustar, o acomplejar, a los pobres españolitos. En este foro se habló de lo mucho que se puede hacer para proteger el planeta sin que los particulares nos sintamos culpables por algo que está lejos de nuestra responsabilidad. Los individuos podemos colaborar, pero son las grandes industrias, los estados, los ejércitos... quienes pueden y deben evitar que la vida en el planeta se vaya por el sumidero del sistema solar.

Y como esto, con todo lo demás.

Escritor