Nueva transición energética

El debate energético refleja una evolución que ya no puede interpretarse como una simple aceleración de la transición verde, sino como una reconfiguración estructural del papel que la energía ocupa en la economía industrial actual. Así lo reflejan las conclusiones a las que han llegado los miembros del Consejo La nueva energía para la industria, que organiza Mediterráneo, y que se llevarán el próximo mes de junio al III Foro Social y Económico de Prensa Ibérica, que este año se celebra en Barcelona tras pasar, en anteriores ediciones, por València y Málaga. Estas consideraciones de los expertos debatidas en Castellón apuntan a un cambio de enfoque a la hora de tratar este asunto: la energía ha dejado de ser únicamente un problema de sostenibilidad para convertirse en una variable crítica de competitividad, estabilidad y seguridad económica.

Durante la última década, el eje del discurso público estuvo centrado en la expansión de la capacidad renovable como objetivo prioritario. Ese enfoque, aunque necesario, respondía a una fase relativamente lineal del proceso: sustituir generación fósil por generación limpia. Sin embargo, ese paradigma empieza a resultar insuficiente para explicar los problemas actuales del sistema energético, donde la cuestión ya no es tanto cuánto se produce, sino cómo se integra, distribuye y utiliza esa energía en un sistema cada vez más complejo y sometido a variabilidad. Lo que emerge ahora es una transición hacia una segunda etapa en la que el centro de gravedad se desplaza desde la generación hacia la gestión del sistema. La estabilidad del suministro, la capacidad de absorción de renovables por parte de la red, la flexibilidad de la demanda y la disponibilidad de infraestructuras adecuadas se convierten en los verdaderos factores limitantes. En este contexto, las redes eléctricas, el almacenamiento y la digitalización dejan de ser elementos auxiliares para situarse en el núcleo del sistema energético.

Este cambio tiene implicaciones directas en el comportamiento de las empresas. La energía ya no se percibe únicamente como un coste operativo externo, sino como un componente estratégico susceptible de ser optimizado, gestionado e incluso parcialmente controlado. El crecimiento de modelos como el autoconsumo, los contratos a largo plazo de suministro energético o la electrificación progresiva de procesos industriales refleja esta transformación. Las compañías que avanzan en esta dirección no solo buscan eficiencia, sino también previsibilidad y reducción de riesgos en un entorno energético más volátil. Sin embargo, esta evolución no se está produciendo de manera homogénea. Mientras las grandes corporaciones pueden desplegar estrategias energéticas sofisticadas, apoyadas en inversión, tecnología y capacidad de negociación, una parte significativa del tejido empresarial, especialmente las pymes, se enfrenta a barreras que no son estrictamente tecnológicas. El problema se traslada a la capacidad de financiación, a la complejidad regulatoria o a la falta de escala para implementar soluciones.

En conjunto, las conclusiones del Consejo describen una transición energética que ha entrado en una fase más exigente, donde los avances en generación renovable, aunque necesarios, ya no son suficientes por sí solos. El desafío actual consiste en construir un sistema capaz de integrar esa generación de forma estable, flexible y eficiente, al tiempo que sostiene la competitividad industrial y evita una fragmentación del tejido empresarial.