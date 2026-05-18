17 de mayo, trabajar sin miedo

Cada 17 de mayo, Día Internacional contra la LGTBIfobia, no solo se conmemora la eliminación de la homosexualidad de las listas de enfermedades mentales por la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, sino que también volvemos a recordar una evidencia incómoda: los derechos conquistados, no están plenamente garantizados en los centros de trabajo.

En la Unión Europea, la discriminación laboral por orientación sexual o identidad de género está prohibida desde 2003. En España contamos con avances importantes, pero el reto sigue siendo su aplicación real y efectiva. Sin mecanismos de control, recursos suficientes y compromiso empresarial ni de las administraciones públicas, no se pueden materializar los derechos. Por desgracia la existencia de normas no implica su cumplimiento. Según datos recientes, más del 30% de las personas del colectivo LGTBI+, ha sufrido algún tipo de discriminación laboral.

Según el informe socioeconómico LGTBI+ 2025 de la Federación Estatal LGTBI+, desvela que el colectivo presenta mayor nivel de desempleo, precariedad y pobreza, con especial impacto en mujeres LGTBI+ y personas trans. Hoy en día muchas personas del colectivo siguen ocultando su identidad o su vida personal en el trabajo para evitar conflictos, rumores o incluso proteger su estabilidad profesional, y así evitar comentarios, bromas o actitudes que generan entornos laborales inseguros.

Por eso desde CCOO creemos, que la lucha contra la LGTBIfobia en los puestos de trabajo no se puede limitar a la sensibilización, es imprescindible actuar en tres niveles: la negociación colectiva, incorporando los planes LGTBI+ en los convenios colectivos; vigilar, detectar y actuar frente a situaciones de discriminación, garantizando que no queden impunes; y realizar formaciones en las empresas y personal de la administración pública para impulsar espacios laborales inclusivos y seguros.

Porque sin igualdad en el trabajo, no hay igualdad real. Y sin la igualdad real, los derechos siguen siendo incompletos.

Miembro de la comisión ejecutiva de CCOO-PV