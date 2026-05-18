Dar la cara por Sot de Ferrer

Este pasado lunes, el pleno de Sot de Ferrer volvió a exhibir dos formas de gestionar. La del PSOE, que esconde la verdad, frente a la del Partido Popular, que da la cara. Y ocurrió a propósito de un centro de día que desde hace diez meses el PSOE mantiene cerrado y que nosotros, como vecinos, solicitamos ceder con una iniciativa a la que el alcalde dio la espalda por completo.

Este recurso que financió la Generalitat valenciana con 165.311,43 euros, acabó de ejecutarse el 21 de julio de 2025. Desde entonces, las 25 plazas que podrían estar ya operativas dando servicio a vecinos de la comarca, están suspendidas porque el alcalde no cede el edificio al Consell.

El trámite es sencillo. Una vez finalizada la obra, el consistorio debe ceder el inmueble a la Conselleria de Servicios Sociales para que esta pueda equiparlo y ponerlo en marcha. Sin embargo, si no lo hace, perdemos todos.

El PSOE es el causante del problema. El único responsable de un fallo en el Registro de la Propiedad que hoy impide que este centro esté operativo. Pero hasta llegar a este punto hemos tenido que soportar la falta de transparencia y los silencios del PSOE por respuesta cuando en realidad era y es el equipo de gobierno el culpable de esta parálisis.

Nosotros seguimos defendiendo a los vecinos. Porque este pueblo que llevamos en el corazón no merece castigos, merece soluciones. Y nosotros vamos a seguir defendiendo que así sea. Descubriendo la verdad y acorralando la mentira. Porque solo importa Sot de Ferrer.

Portavoz del PP en Sot de Ferrer