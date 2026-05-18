Opinión | A FONDO
El dia després és hui
Estos dies hem tornat a sentir una cosa que feia temps que molta gent necessitava escoltar: que hi ha alternativa. Que esta terra no està condemnada a la resignació. Que el País Valencià pot tornar a tindre un govern que escolte, que done la cara i que estiga al costat de la gent quan realment fa falta.
Vivim un moment en què massa valencians i valencianes senten que el Consell s’ha allunyat de la seua realitat. Famílies que encara continuen esperant respostes després de la dana. Docents que han dit prou i han eixit als carrers per a defensar l’educació pública. Joves que treballen, que s’esforcen, que es formen, però que no poden accedir a una vivenda. Pacients que veuen com les llistes d’espera continuen creixent. Persones dependents i famílies que acumulen mesos esperant una ajuda o una resolució que no arriba.
Quan escoltes tot això, és impossible no sentir preocupació. Però encara és més preocupant quan la sensació que queda és que el govern valencià viu en una realitat paral·lela. Que quan hi ha problemes, arriben tard o no arriben. Quan hi ha dolor, s’amaguen. I quan la societat reclama solucions, el que troba és propaganda pagada per totes i tots, confrontació o directament silenci.
Davant eixa realitat, al PSPV hem celebrat el nostre comité nacional. No ha sigut una reunió més. No ha sigut un acte intern de partit.a sigut l’inici d’una nova etapa. Diana Morant va presentar un projecte ambiciós, valent i amb els peus en terra. Un projecte basat en tres idees que poden semblar senzilles, però que en el moment polític actual són més necessàries que mai: unir, obrir i liderar.
Unir, perquè els socialistes valencians sabem que quan anem junts som més forts. Ho hem demostrat moltes vegades. Tenim experiència de govern, tenim equip, tenim projecte i tenim responsabilitat. Obrir, perquè la política no es pot fer tancats entre quatre parets. No es pot fer només des dels despatxos, ni des dels titulars, ni pensant en les xarxes socials abans que en la realitat de la gent.
La política útil es fa escoltant, incorporant talent, sumant persones, entenent que els grans canvis no naixen en una seu. Naixen en una conversa, als nostres carrers. I liderar, perquè la nostra terra necessita una alternativa preparada. Amb veu pròpia. Amb idees clares. Amb capacitat de governar. Però sobretot amb empatia.
Una de les coses que més em va impactar d’esta jornada va ser escoltar a les famílies de les víctimes de la dana, que van estar presents i que van compartir el seu dolor, la seua dignitat i també la seua força. També als representants de la comunitat educativa valenciana, que han decidit plantar-se davant dels atacs constants a l’educació pública i hui comencen la segona setmana de vaga.
Sentir eixes veus diu molt del projecte que està construint Diana Morant. Perquè la política útil comença exactament ahí: escoltant. Mirant als ulls. Assumint com a pròpies les reivindicacions de la gent a qui altres han decidit donar l’esquena. I això és exactament el que passa amb el PP.
Ho veiem amb la gestió de la dana. Ho veiem amb la sanitat pública. Ho veiem amb la vivenda. Ho veiem amb els serveis socials. I ho estem patint especialment amb l’educació pública, amb docents en vaga, amb centres bloquejats, amb famílies preocupades i amb una Conselleria més preocupada per generar conflictes que per resoldre’ls.
A la Vall d’Uixó sabem bé el que significa governar d’una altra manera. Fa onze anys que governem des del diàleg, des dels acords i des de la proximitat. Amb una coalició progressista que alguns van dir que no duraria. Onze anys després, la realitat parla per si sola.
La Vall viu un dels moments de major transformació i creixement de la seua història recent. Amb barris que es regeneren. Amb més de 33.000 habitants per primera vegada en la història. Amb el nou Rosario Pérez, el parc aquàtic o el segon pavelló poliesportiu. Amb més inversió pública que mai. Amb projectes europeus que ja són una realitat. Amb cultura, esport, patrimoni i oportunitats.
I tot això no ha passat per casualitat. Ha passat perquè quan hi ha estabilitat, quan hi ha treball i quan hi ha una manera honesta d’entendre la política, les coses passen. Per això crec que el canvi valencià també tornarà a començar així. Escoltant. Sumant. Obrint portes. Tornant a parlar amb la gent cara a cara. Barri a barri. Poble a poble.
Diana Morant ho va dir molt clar este cap de setmana: el dia després és hui. I té raó. Perquè els valencians i valencianes no ens resignem. Esta terra és molt millor que el pitjor govern en el pitjor moment. I perquè estic convençuda que en 2027 tornarem a alçar la Generalitat valenciana des de la dignitat, la justícia social i l’orgull de ser qui som.
Alcaldessa de la Vall d’Uixó i vicesecretària del PSPV-PSOE
