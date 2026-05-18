Gobernar exige pisar la calle, escuchar y comprender la realidad de quienes levantan la persiana cada día y trabajan la tierra con sus manos. Sin embargo, nuestros empresarios, agricultores y ganaderos sufren las consecuencias de un ecologismo de despacho ideado por dirigentes que saben mucho de leyes y poco de realidades.

Esta política de titulares y prohibiciones legisla de espaldas a la complejidad técnica y económica de nuestros sectores productivos. Es muy fácil decretar transiciones verdes desde un sillón ministerial, en Madrid o en Bruselas, pero la realidad es tozuda y los errores de gestión se pagan caros.

Lo vemos en nuestros campos. En lugar de aprender de la sabiduría de nuestros agricultores y ganaderos, que han cuidado tradicionalmente de nuestros montes y campos, se legisla contra ellos favoreciendo a terceros países. Prohibir tocar el monte no es ecologismo: es convertir nuestras montañas en perfectos polvorines por falta de gestión forestal. Ecologismo real es trabajarlo, limpiarlo y mantenerlo vivo.

Esta ceguera ideológica golpea con especial dureza a Onda y a toda la provincia de Castellón. Nuestro sector cerámico está siendo duramente penalizado por no producir con una tecnología verde que, sencillamente, aún no existe a escala industrial. No se puede exigir a nuestras empresas que lideren la transición ecológica sin ofrecerles antes herramientas reales, tecnologías viables y condiciones competitivas. Asfixiar fiscal y normativamente al azulejo no es defender el planeta, es cargarse el futuro de nuestra tierra y de miles de familias.

En Onda entendemos la sostenibilidad desde la escucha activa, el sentido común y la utilidad para sumar competitividad a nuestro tejido productivo, que es quien genera el empleo. Los gobiernos debemos aportar a nuestros autónomos y empresas apoyo, facilidades y soluciones, no dogmas ideológicos que destruyen el empleo. Y el empleo es la mejor política social y sostenible que puede tener un país.

Somos muchos quienes entramos en política por valores, por convicciones y principios. Y ver cómo algunos gobernantes utilizan la ideología para beneficio personal y partidista, es descorazonador. Han confundido servicio público con servicio propio. ¿Este es el ejemplo que queremos dar a las generaciones venideras?

Alcaldesa de Onda