Durante 12 años, un laboratorio de psicología de la Universidad de Stanford realizó un estudio a personas que nunca alcanzaban su verdadero potencial, descubriendo un patrón repetitivo revelador. Este no era la falta de talento, inteligencia o disciplina, sino las microevitaciones, las pequeñas decisiones (casi invisibles) que se hacen para retrasar la incomodidad que provocan, como evitar una conversación molesta, postergar el envío de un correo difícil o eludir una pregunta en una reunión. Cada acción era tan pequeña que parecía inofensiva, pero con el tiempo esas pequeñas demoras se acumulaban en carreras estancadas, metas no cumplidas y talento desperdiciado.

Los investigadores midieron las respuestas cerebrales y encontraron que la amígdala activa un mini congelamiento ante la primera señal de estrés, liberando pequeños picos de cortisol que llevan al cuerpo a preferir la comodidad. El cerebro, programado para la supervivencia básica, prefiere la seguridad de lo conocido, empujándonos hacia la incuria. Así, los científicos se dieron cuenta de que este patrón de evitación era más predictivo que cualquier otra prueba, y que, quienes lo activaban, casi siempre se estancaban, sin importar su talento u oportunidades. No era la motivación lo que fallaba, sino la programación inconsciente del cuerpo para escapar del fastidio.

Por lo tanto, no hace falta realizar una gran revolución existencial para desplegar nuestras capacidades, basta con ganar la batalla a esas pequeñas decisiones invisibles, pues el crecimiento real no es solo estar presente, sino interrumpir de forma intencional estos micropatrones de evitación. Así que, la próxima vez, no escapes de la incomodidad; recuerda que el dolor viene del roce inevitable de tu crecimiento contra un molde que se te queda pequeño.

Psicólogo clínico

(www.carloshidalgo.es)