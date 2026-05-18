Me gusta el vino y todo el mundo que lo rodea, visitar bodegas, asistir a catas, buscar añadas, investigar nuevas marcas, etc. Así, Juan, del Pairal, me invitó a probar un vino de Castellón llamado Peñagolosa 1814. Escancio el líquido en mi copa y degusté un sorbo. ¡Boom! Me encanto y sorprendió, a mi entender tenía nivel top, un vino de aquí con categoría internacional. Lo que confirmó uno de los mejores enólogos del mundo, Andreas Larsson, que le ha dado 94 puntos. Y lo incluye entre los 30 mejores vinos tintos del mundo y número uno de la categoría vinos de España tintos.

Este vino premium es obra del entusiasmo de Miguel Guillem, que en 2021 salvó unos viñedos olvidados en Villahermosa del Río y que tras un inteligente y duro trabajo, y un enfoque técnico preciso, ha producido un vino noble, auténtico, complejo, elegante y con carácter, un vino con alma. Basado en una producción limitada, en la identidad del territorio y en la búsqueda de la excelencia. Capaz de emocionar. Se elabora con viñas cabernet sauvignon, syirah y garnacha tintorera. En nariz tiene una elevada complejidad, frutas negras maduras, y notas de fruta roja. A medida que evoluciona la copa surgen matices especiados (pimienta negra, clavo), balsámicos y recuerdos minerales de su origen calizo. La crianza aporta notas de cacao, tabaco, café tostado y vainilla. En boca destaca por su estructura equilibrada y moderada acidez con un final largo, persistente y elegante. En el mercado hay muchos vinos buenos, este además es nuestro y merece la pena descubrirlo.

Notario y doctor en Derecho