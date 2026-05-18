Desde la Unión de Jubilados y Pensionistas de la UGT-PV comentar que los derechos de las personas mayores cada vez están más pasados por alto y sufrimos de edadismo por la mayoría de las administraciones, bancos... o facilitando formación sobre los derechos digitales, fomentando el conocimiento y el ejercicio de estos, para las gestiones del día a día, sufriendo trabas y complicándolo todo más, siendo poco asertivos con los mayores muchas veces. Se cree que no sabemos nada, y no se nos tiene en cuenta para la toma de decisiones, se nos intenta ser invisibles, y que vamos de aquí para allá.

No hay que renunciar a nada y seguir siendo un ciudadano útil. Hay que modernizar, una transformación enfocada en la personalización de los cuidados y hay que aplicar tecnología para facilitar acceso a la gestión en base de los servicios sociales. Tenemos que ser proactivos y decisivos en la toma de decisiones, y exigir y reivindicar políticas públicas formativas a las administraciones. Adaptar el Estado de Bienestar a una sociedad más longeva tiene que ser un imperativo democrático para facilitarnos poder resolver cualquier gestión e incidencia habitual, porque muchas veces se nos niega la posibilidad de llevar una vida independiente y tomar tus propias decisiones. Hay que dotar de derechos a la persona, poner su autonomía y capacidad de decisión en el centro de las políticas públicas, y no ser puramente existencialismo. Las personas no deben amoldarse al sistema, sino que los sistemas deben adaptarse a las personas, y los sistemas deben estar diseñados para dar respuesta a la diversidad en una sociedad cambiante diversa y desigual.

Las personas mayores, especialmente si son dependientes, han pasado a ser consideradas como una carga para las familias. Los Servicios Sociales tienen que ser fundamentales con una política pública que enfoque de derechos y universalidad, es decir derecho universal para toda la ciudadanía, porque nos podemos encontrar en cualquier momento en una situación de vulnerabilidad, sea física, social o económica y el estado debe estar ahí para asegurar nuestros derechos.

Secretario general de UJP de UGT-PV Comarques de Castelló