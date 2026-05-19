Cuando en Benicàssim hablamos de emprendimiento, no hablamos solo de proyectos que consiguen convertirse en realidad, hablamos de ilusión, esfuerzo y valentía, porque detrás de cada nueva idea empresarial, de cada pequeño negocio que empieza a abrirse camino, y de cada persona que decide dar el paso, hay siempre una historia personal de superación, compromiso y, sobre todo, confianza en el futuro.

Por ello, desde el Ayuntamiento de Benicàssim, creemos que el talento que nace en nuestra tierra, merece contar con oportunidades, y precisamente con ese objetivo nació en 2019 el programa Benicàssim Activa, una iniciativa de emprendimiento local impulsado por el Ayuntamiento a través de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local y que, con el paso de los años, ha ido creciendo y consolidándose hasta convertirse en una herramienta útil y cercana, para acompañar a quienes deciden emprender, transformar una idea en proyecto y construir futuro desde Benicàssim.

Desde entonces se han presentado cerca de 300 proyectos, más de una treintena han sido tutorizados y, lo más importante, más del 80% continúan adelante hoy en día. Esa cifra no es solo un dato positivo, sino una prueba clara de que cuando una administración acompaña de forma práctica y útil, los proyectos tienen más posibilidades de crecer, consolidarse y convertirse en un proyecto de vida y de futuro.

Y es que, en Benicàssim, entendemos que apoyar a quien emprende significa estar al lado de las personas que deciden dar el paso, y seguramente ahí esté una de las claves y del valor que Benicàssim Activa ha sabido construir, un programa que año tras año se consolida atrayendo talento y que va más allá de ofrecer formación o ayudas, porque ha sido capaz de crear una alianza sólida entre la ilusión, la experiencia y el acompañamiento, para que quien emprende por primera vez no avance solo, sino con herramientas, confianza y una mirada práctica que le ayude a convertir una idea en un proyecto capaz de mantenerse en el tiempo.

Y, si cualquier edad es buena para emprender, lo cierto es que existe un colectivo especialmente importante para el futuro de nuestro municipio como son los jóvenes emprendedores. Porque ellos representan la creatividad, la energía y la ilusión, pero también representan la cultura del esfuerzo, la capacidad de adaptación y una forma distinta de mirar las oportunidades.

De ahí que, por nuestra forma de entender la gestión pública, desde el Ayuntamiento de Benicàssim queramos estar cerca de ellos, acompañando su iniciativa y facilitando que encuentren oportunidades reales, menos obstáculos innecesarios y el apoyo necesario para desarrollar sus proyectos, porque creemos en su capacidad para liderar nuevas ideas, abrirse camino con confianza y construir desde Benicàssim una parte importante del futuro de nuestra ciudad.

Porque muchas veces el talento joven necesita algo tan sencillo e importante como apoyo, orientación, estabilidad y un entorno que le permita avanzar. De ahí que Benicàssim Activa tenga tanto sentido como herramienta pública, ya que ofrece recursos reales en un marco favorable para que emprender no sea una carrera llena de trabas administrativas, sino un camino posible para quienes desean construir su propio proyecto profesional desde Benicàssim.

Basado en un modelo de acompañamiento y tutorización personalizada, en cada edición de Benicàssim Activa se seleccionan seis proyectos entre todas las solicitudes presentadas por los jóvenes y con ellos se trabaja durante siete meses de forma intensiva. Durante ese tiempo, los participantes reciben formación especializada y acompañamiento continuo por parte de profesionales expertos en diferentes áreas. Pero quizás lo que más valoran los participantes en el programa es ese acompañamiento emocional y la confianza que precisa quién emprende.

Pero más allá de los números y de los éxitos empresariales alcanzados en sus ocho ediciones, el programa Benicàssim Activa representa algo todavía más importante. Representa una apuesta por las personas, porque detrás de cada iniciativa hay sueños, esfuerzo y ganas de avanzar. Y nos demuestra que las administraciones locales, las más próximas al ciudadano, debemos estar precisamente para acompañar, impulsar y crear las condiciones que permitan que el talento encuentre su oportunidad.

Como responsables públicos, seguiremos trabajando para que Benicàssim continúe siendo una ciudad de oportunidades para todos, un municipio donde emprender sea posible, donde las ideas encuentren apoyo y donde el talento local pueda crecer con confianza y estabilidad. Porque invertir en las personas, en el talento joven y en la cultura del esfuerzo, siempre será la mejor inversión de futuro para nuestra ciudad.

Alcaldesa de Benicàssim y senadora