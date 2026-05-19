Crisis intermitente, ERTE constante

En Castellón, desde los aciagos tiempos de la pospandemia, nos hemos acostumbrado a vivir con unos expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que se han colado en nuestro día a día. Lo que nació como un recurso de emergencia excepcional se ha consolidado como una herramienta recurrente en la industria cerámica cada vez que el sector atraviesa una sacudida externa. Primero fue el cierre económico provocado por el covid. Después, la crisis energética de 2022. Ahora, el encarecimiento derivado del conflicto en Oriente Medio y las dificultades logísticas internacionales. Cambian las causas, pero el resultado se repite: ajuste laboral para sostener la actividad de las empresas.

Quizá sea este último el dato más preocupante. No tanto el número actual de trabajadores afectados (muy inferior al de hace dos años) sino la persistencia del mecanismo. Castellón continúa figurando entre las provincias españolas con más personas en ERTE pese a tener un volumen de afiliación muy inferior al de grandes áreas metropolitanas. Eso revela hasta qué punto la economía provincial sigue dependiendo de un único sector extremadamente sensible a factores externos.

La cerámica utilizó los ERTE en 2022 como un dique de contención frente al colapso de costes. Aquella decisión tenía lógica. Permitía preservar empleo mientras las empresas sobrevivían a una situación extraordinaria. El problema es que, cuatro años después, el mecanismo sigue formando parte del paisaje laboral habitual. Ya no es únicamente una herramienta de emergencia; empieza a funcionar como un amortiguador permanente de las debilidades del sector. Además, hay un elemento especialmente significativo: los sindicatos describen una activación de ERTE en pequeñas y medianas empresas. Eso cambia parcialmente el diagnóstico. Las grandes azulejeras disponen de más capacidad financiera para absorber sobresaltos temporales; las pymes no. Cuando son estas las que recurren al ajuste laboral, lo que aparece es un tejido industrial con márgenes cada vez más estrechos y menor capacidad de resistencia.

El azulejo lleva años operando en una lógica defensiva. Primero redujo producción, después ajustó turnos, más tarde amplió paradas técnicas y finalmente normalizó mecanismos temporales de suspensión laboral. Todo ello evita despidos masivos, sí, pero también evidencia que el sector aún no ha encontrado una fórmula sólida al problema de competitividad que arrastra desde la crisis energética. Aquí aparece una contradicción política difícil de justificar. El Ministerio de Trabajo rechazó en su momento aplicar el mecanismo RED para la cerámica, pese a tratarse de un sector estratégico para Castellón y claramente expuesto a factores internacionales ajenos a su control. Sin embargo, sí se aprobó posteriormente para Ford Almussafes. El mensaje implícito resulta problemático: hay industrias consideradas sistémicas y otras que, pese a sostener miles de empleos y buena parte de la economía provincial, continúan gestionando las crisis con instrumentos más precarios.

La consecuencia la asume el trabajador, porque el ERTE evita el despido, pero consume prestación por desempleo. Es decir, el empleado financia parcialmente la estabilidad empresarial con derechos acumulados durante años. Ahí reside una de las mayores distorsiones del sistema: se socializa el coste de las crisis, pero no siempre se protege de igual manera a todos los sectores productivos.