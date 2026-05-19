Hace 40 años Pepa Milián, Aure Ferrer, Marisol Pitarch, Xelo Pérez y Celeste Jovaní firmaron el acta de constitución de la oenegé Grup de Dones dels Ports, Morella. En 1985, la añorada compañera Marisol Pitarch ya había puesto en marcha la Oficina de la Dona, un lugar para el encuentro que rompió moldes en el ámbito rural local y comarcal. Un año después nacía esta asociación que hoy cuenta con 111 socias. Grup de Dones es un espacio que surgió de la necesidad de escucharse, comunicarse, relacionarse en un entorno árido y frío para las mujeres. Un espacio para el encuentro, la información, el intercambio de conocimiento y experiencias. Un espacio para la unión y un punto de partida hacia la otra mirada, los sentimientos y emociones, para los sueños femeninos.

El Grup de Dones sigue funcionando, manteniendo un calendario anual de actividades, de reuniones, conferencias, cine fórum, club de lectura, acciones saludables, acciones reivindicativas y una lucha constante contra la desigualdad y la violencia machista. El Grup de Dones contó, además, con la presencia municipal de una técnica en Igualdad, Mª Pau Querol, que durante estos años ha sido un destacado impulso para el funcionamiento del grupo.

El sábado, en el FILM, Festival Literario de Morella, el Grup de Dones protagonizó un pequeño pero profundo debate, acompañadas por Manuela Carmena, que fuera alcaldesa de Madrid, y con Pepa Milián, Sandra Pozuelo y Mª Pau Querol. Compusieron un retrato perfecto de la situación que atraviesa el feminismo y de las necesidades y problemáticas de las mujeres en el mundo rural, la necesidad de salir de los espacios asfixiantes y construir entre todas una habitación propia, porque la felicidad y el futuro de las mujeres importa.

Periodista