La conspiración

A perro flaco todo son pulgas. El socorrido refrán le viene como anillo al dedo al sanchismo, ese movimiento político que mantiene cautivo al PSOE, mientras se desangra en ayuntamientos y comunidades autónomas. A pocas horas de que María Jesús Montero estrenara la mortaja electoral tras la debacle de Andalucía (vaticinada en este mismo espacio) la Audiencia Nacional daba a conocer la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El metafórico Bambi del recordado Raúl del Pozo trocaba en lobo en la investigación de la UDEF, unidad de la Policía Nacional por la que preguntó Pujol: «¿Qué coño es eso de la UDEF?».

El nonagenario catalán y familia no tardaron en enterarse de a qué se dedica la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. En base a informes policiales, los ropones señalan al mentor de Sánchez en calidad de presunto miembro de organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y falsedad documental. Entre otros posibles delitos conexos en una investigación sobre el hipotético lavado de dinero del rescate público de 53 millones de euros concedido por el Ejecutivo Frankenstein para la salvación de la aerolínea Plus Ultra.

No existe precedente judicial de tamaña dimensión en la historia democrática de nuestro país; solo comparable a la imputación del referido president Pujol y su delictivo clan. Por primera vez la Justicia imputa a un expresidente del Gobierno, asesor áulico de Pedro Sánchez y perejil de todas las salsas del sanchismo. Cuando redacto estas líneas la Policía está registrando el despacho del lobbista Zapatero, curiosamente situado justo enfrente de la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz. Siempre cerquita de Pedro.

Un escándalo tapa a otro en la dinámica sanchista. Pero, ojo, no lo borra, simplemente lo diluye hasta que vuelve a reverdecer. En el nuevo caso con visos de corrupción del entorno más íntimo del inquilino de la Moncloa, me sopla un colega de Madrid, relacionado con togas y uniformados, que el caso Plus Ultra puede ser la punta del iceberg de las actividades oscuras de «la musa de Pedro Sánchez», según definición de la compañera Susana Griso.

Las amistades peligrosas de Zapatero, recientemente confesaba beatífico los lazos de amistad con Delcy Rodríguez, han propiciado investigaciones de calado, de las que acabamos de conocer un primer capítulo, tras ser levantado el secreto de sumario. Aún catatónico tras el hundimiento electoral en Andalucía, el PSOE de Sánchez ha tenido una primera reacción a la desesperada, lanzando el ya manido y nada efectivo bulo de la conspiración. Acentuado por la portavoz de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista, Montserrat Mínguez, que ha puesto voz y cara a la desesperación con un deplorable. «No pararán». La compañera Rebeca Torró ha añadido: «El que pueda hacer que haga», recordando a Aznar. En línea con la estrategia de Ferraz, apuntando a un contubernio de poderes fácticos de la derecha; con especial hincapié en la investigación sobre la imputada Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. La chistera de Pedro está agotada.

Periodista y escritor