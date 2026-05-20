Cuenta atrás

Mañana viviremos una jornada histórica para el futuro de Burriana y, especialmente, para nuestra zona marítima. Con la celebración de un pleno extraordinario, el Ayuntamiento aceptará las competencias delegadas por la Conselleria de Sanitat para la construcción del centro de atención primaria que los vecinos del Puerto merecen.

Con este trámite administrativo casi inmediato tras la firma del conseller, asumimos la gestión de una inversión cercana a los 3 millones de euros provenientes de la Generalitat. De ellos, 2,2 millones se destinarán estrictamente a la edificación de una infraestructura de vanguardia en una parcela de más de 2.000 metros cuadrados junto a la iglesia del Puerto que recuperamos al servicio de Burriana de Patrimonio del Estado. El objetivo es acortar la burocracia gracias a un modelo de financiación sanitario pionero diseñado junto a la GVA que también beneficiará a otras cuatro poblaciones de la Comunitat Valenciana y lograr que las máquinas empiecen a trabajar antes de que finalice 2027.

Cumplimos así con una demanda histórica de la Asociación de Vecinos (AAVV) del Puerto, que desde 2020 reclama la recuperación de servicios sanitarios en el Puerto. Este nuevo edificio evitará desplazamientos innecesarios al casco urbano o al Grao, mejorando la calidad de vida y comodidad de los más de 5.000 residentes permanentes de la zona marítima y de la población estacional de temporada.

Burriana, con más de 40.000 habitantes, tiene que adaptar sus infraestructuras, servicios y capacidad asistencial acorde a este incremento demográfico y a la afluencia turística cada vez mayor. El nuevo centro permitirá una reorganización de muchos pacientes de Medicina de Familia y Pediatría que hoy se desplazan al Consultorio del Grao o al Centro de Salud Integrado Burriana II para ser atendidos al fin en su propio barrio.

El plan funcional está diseñado cubriendo las necesidades del presente y pensando en el futuro. El centro dispondrá de un Área de Medicina de Familia con tres consultas médicas, tres de enfermería y una polifuncional con trabajadora social, además de un Área de Extracciones y Tratamientos. Los más pequeños tendrán su propio espacio en el Área de Pediatría, con consulta de pediatra y de enfermería. El edificio se completará con una zona de Recepción y un Área de Urgencias dotada de una consulta para la atención de urgencias. Mañana iniciamos la cuenta atrás para que la asistencia sanitaria digna en el Puerto sea, por fin, una realidad.

Alcalde de Burriana