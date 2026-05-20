Opinión | LA RÚBRICA
Okupación y delincuencia
La semana pasada se viralizaron unas imágenes lamentables ocurridas en la calle San Félix, en pleno centro de la ciudad, en las que varios magrebís lanzaban objetos desde una vivienda que acababan de okupar. Los objetos eran arrojados contra vecinos de la zona que, indignados, intentaban impedir la okupación del inmueble.
La rápida actuación de la Policía Local y de la Policía Nacional tras el aviso vecinal consiguió evitar que se consumara la okupación, pero este es un ejemplo más de la violencia importada que durante décadas han propiciado las políticas de fronteras abiertas impulsadas por PP y PSOE y que hoy sufrimos todos los castellonenses.
Lo triste es que esto no es un caso aislado, sino que es la tónica habitual que se repite en Castellón y en todos y cada uno de los municipios de España. Ilegales que entran en nuestro país por la puerta de atrás y que se dedican a sembrar inseguridad y a delinquir de forma reiterada sin ninguna consecuencia.
Frente a todo ello, lo que solo Vox propone es muy sencillo y tendría una consecuencia directa en la mejora de la seguridad: control de fronteras, deportación a todos los inmigrantes que delinquen y a todos los ilegales, endurecimiento de las penas contra delincuentes reincidentes, derogación de la ley de vivienda que ampara a los okupas y dotar a los cuerpos y fuerzas de seguridad de las medidas necesarias. La hoja de ruta es clara y concisa, y que nadie dude de que cuando Vox llegue al gobierno de España no nos temblará el pulso para revertirlo todo.
Portavoz de Vox en Castellón
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