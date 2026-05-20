Más PP, menos sanchismo

Este domingo 17 los españoles volvieron a votar. Lo hicieron en Andalucía para reafirmar que el futuro lo deciden las urnas. Para reafirmar esa soberanía que arrolla y reclama más Partido Popular. Juanma Moreno volverá a ser presidente de la Junta de Andalucía porque así lo han querido 1.735.819 ciudadanos de esta comunidad autónoma. Un apoyo extraordinario que crece en más de 140.000 los excelentes resultados ya obtenidos por el PP en el año 2022. El PP crece y el PSOE se hunde cada vez que hay una convocatoria electoral. Y así es como hemos arrollado en Castilla y León, Extremadura y Aragón. Así es como Juanma Moreno ha logrado el mayor número de votos en Andalucía y cómo la fuerza del PP avanza imparable.

En este partido compartimos un proyecto común, el de hacer grande nuestra tierra y devolver a España a la senda del crecimiento y de la prosperidad. Hacer de nuestros ciudadanos destino de nuestras políticas, porque gobernar significa servir, no servirse. Por eso, porque entendemos la política como un acto voluntario de servicio público, no podemos permanecer callados cuando nos castigan y atacan. Porque nuestra obligación, nuestro deber, es mejorar la vida de nuestros vecinos y ese propósito es el que guía cada uno de nuestros días. Por eso a nadie se le ocurre que podamos permanecer impasibles cuando Pedro Sánchez nos niega una autovía por el interior de la provincia, cuando suspende las obras de la N-232 en Morella o nos niega la variante de la N-340 que atraviesa les Alqueries.

No podemos hacer como que nada pasa cuando el punto negro de la N-340 a su paso por Almenara sigue registrando accidentes y cobrándose incluso la vida de inocentes. Cuando Sant Jordi lleva una década para conseguir un paso inferior digno o la AP-7 sigue sin accesos en Benicàssim, Vila-real o Vinaròs.

Las carreteras son solo un ejemplo, como ayer defendimos en el Senado. Una muestra más de que el Gobierno de España lleva años, muchos años, dando la espalda a nuestra tierra. Y frente a la defensa, el ataque, porque el PSOE lejos de apoyar iniciativas que suman a nuestra provincia, prefiere plegarse al sanchismo y calificarlas de catastrofistas.

La verdadera catástrofe la vimos ayer en la Cámara Alta cuando el PSOE dio la espalda a una iniciativa que exigía inversión en materia de carreteras. Una propuesta dirigida a crear oportunidades y sembrar desarrollo. A cumplir lo comprometido. Ni más ni menos. Una iniciativa que una vez más demostró que los socialistas de Castellón están con el sanchismo antes que con nuestra provincia. Lamentablemente esta solo es una muestra. Pero hay muchas más.

La provincia sigue pendiente de cuarteles dignos y una comisaría en Vila-real. Reclamamos más protección y defensa de la cerámica en Europa porque si no protegemos este sector, nos jugamos más de 70.000 empleos directos e indirectos. Urgimos una financiación justa, porque es injusto recibir 250 millones de euros menos porque a Pedro Sánchez no le ha parecido oportuno aprobar unos Presupuestos Generales del Estado desde los de 2023. Exigimos más inversión en nuestras costas y protección sólida con escolleras y espigones para evitar la regresión en un patrimonio que es de todos. Reivindicamos las ayudas justas en materia de dependencia, porque las familias con pacientes a su cargo merecen cobrar el 50% del Estado y no el 20%, como ocurre en la actualidad.

En definitiva, el nuestro es un proyecto político que protege los derechos ciudadanos frente a quienes los pisotean. Frente a un Gobierno de España que el sanchismo utiliza para dividir e intentar tapar su corrupción. Serán los ciudadanos los que vuelvan a colocar los puntos sobre las íes. Y esa tendencia, que es un hecho, la estamos advirtiendo con cada convocatoria electoral. Porque cada vez que se abren las urnas, el sanchismo pierde una de sus cabezas.

En esta ocasión le tocó a la palmera María Jesús Montero. Se lleva el trágico honor de haber sido la candidata que peores resultados ha obtenido en unas elecciones andaluzas. Porque si el PSOE había tocado fondo con sus 30 escaños, ahora se desploma nuevamente para bajar a los 28.

Los ciudadanos están cansados de que gobiernen contra ellos, de ser víctimas del saqueo sanchista. De que cada año el PSOE les cobre más impuestos (un 57% más desde 2023) y reciban cada vez menos.

Las puertas de la Moncloa están hoy un poco más abiertas para que escape Pedro Sánchez. Porque lo digno, lo ético y lo moral sería convocar elecciones generales para que España decidiera. Pero ya saben ustedes que hay valores de los que carece este presidente y no podemos esperar un arrebato de honestidad a estas alturas de la película. Afortunadamente, su final será el principio. Y con él llegará la recuperación de nuestra provincia. El inicio próspero de un proyecto para toda España.

Presidenta de la Diputación Provincial de Castellón