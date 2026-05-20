La soledad, tema de siempre

Hace unos días estaban celebrándose unas reuniones (aquí, muy cerca) sobre un tema candente y de actualidad: la soledad, que tanto nos absorbe y tanto nos preocupa. Se refería a la soledad que experimentan los llamados mayores y también los otros. Un fenómeno humano, a veces aburrido, siempre cansino y pocas veces resuelto satisfactoriamente. Todo un lío.

Alguno, como Nietzsche, decía que es el privilegio de los dotados intelectualmente. O como, por su parte, diría Freud, una «sensación de vacío», no tener gente a tu alrededor, una de las causas, quizás, o ser incapaz de comunicar aquello que te parece importante. De ahí que haya distintas clases de soledad: existencial, emocional, económica, lo que fuere; lo cierto es la frecuencia con la que se habla de ella.

Verse privado de compañía es, sin duda, una de tantas, bien en el ámbito familiar o privado, bien con el público o social. Unas veces es decisión propia, otras, impuesta. Hay alguno, como los monjes, pongamos por caso, que, en aras a su peculiar iluminación lo exigen; a otros, se la imponen.

Una, bastante frecuente, es la distimia, un trastorno generalmente de carácter depresivo persistente y, a veces, crónica o de menor duración. Cursa, en ocasiones, en jóvenes, afecta a solteros, personas desarraigadas, con bajos ingresos y provoca el insomnio, fatiga, etc. La lista sería larga y tediosa.

Lo positivo, en estos casos, es que desde las diversas ciencias (médicas, psicológicas, etc.) hay soluciones: asumirlas y observarlas es otra cosa. Pero su expansión es un hecho.

Profesor y Valencià de l'Any 2025