Juventud activa

La juventud de Oropesa del Mar vuelve a demostrar cada día que tiene ilusión, talento y ganas de construir un futuro mejor para nuestro municipio. Como concejal de Juventud, pero también como joven que comparte inquietudes y proyectos, me siento especialmente orgulloso de la participación y el compromiso que los jóvenes muestran en cada iniciativa que impulsamos desde el Ayuntamiento.

Con la llegada del verano, desde la Concejalía de Juventud preparamos una programación especial de Verano Joven pensada para ofrecer alternativas de ocio, convivencia y diversión durante los próximos meses. Excursiones, actividades deportivas, propuestas culturales y diferentes experiencias volverán a llenar la agenda juvenil para que nuestros jóvenes disfruten de un verano dinámico y pensado para ellos.

Además, este año hemos mejorado el Casal Jove, un espacio que debe convertirse en punto de encuentro y convivencia. Por ello, hemos creado una nueva sala de juegos equipada con billar, diana y futbolín, una petición que muchos usuarios del Casal nos venían trasladando desde hace tiempo. Escuchar a los jóvenes y responder a sus necesidades es fundamental para seguir creando espacios útiles y atractivos.

También quiero destacar la finalización del curso de atención al público en el sector hostelero y turístico, una formación muy importante en un municipio como el nuestro.

Gracias a esta iniciativa, varios jóvenes han adquirido conocimientos y herramientas que les permitirán acceder con mayores oportunidades al mercado laboral, especialmente en una época de gran actividad turística.

Apostar por la formación es apostar por el futuro, por la preparación y por generar nuevas oportunidades.

Exámenes

Quiero aprovechar estas palabras para dar ánimo a quienes afrontan próximamente los exámenes. Son días de esfuerzo, constancia y muchas horas de estudio para continuar formándose y persiguiendo sus metas. Quiero trasladarles mucha fuerza y desearles toda la suerte del mundo. El trabajo y la dedicación siempre tienen recompensa.

Desde la concejalía de Juventud seguiremos apostando por ofrecer oportunidades y espacios que les permita seguir creciendo para afrontar los retos del futuro de una juventud activa.

Concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Orpesa