Opinión | A FONDO
SAMUEL FALOMIR
Més d’11.000 raons per a avançar
L’Alcora torna a estar per damunt dels 11.000 habitants i eixa és, segurament, una de les millors notícies que podríem tindre per a tancar aquests primers mesos de l’any. No ho dic per la xifra en sí, que també, sinó pel que significa a nivell social. Feia quinze anys que no arribàvem a aquest volum de població i, sincerament, veure que des de 2020 som prop de 600 veïns i veïnes més és la prova que les coses s’estan fent amb trellat i que el rumb que hem agafat és el que l’Alcora necessitava.
Tindre un projecte de vida en un lloc mai és una decisió que es prenga per casualitat. Les famílies no es muden o decideixen tindre fills en un poble si no hi veuen futur. I hui, eixe futur es nota en el dia a dia de l’Alcora. El fet que l’atur estiga en els nivells més baixos des de 2008 n’és un bon indicador. Hem recuperat la població de fa 15 anys, però amb la diferència que hui tenim menys de la meitat de persones desocupades. Això demostra que el nostre poble creix, avança i té ganes de tirar cap endavant.
Eixa confiança es nota també en l’economia del dia a dia, eixa que realment mou els nostres pobles. Que les llicències d’obra menor hagen pujat un 40% en l’últim any ens diu molt més del que sembla. Són més de 200 persones o famílies que han decidit reformar la seua casa, arreglar la cuina o condicionar un local per a una nova activitat, entre altres moltes iniciatives. Això mou els constructors, els lampistes, els fusters... És economia real, de proximitat, que ens beneficia a tots i totes.
Més enllà de les xifres, el creixement d’un poble es demostra també amb fets i projectes que es poden tocar. Durant molts anys hem sentit parlar d’infraestructures que semblaven eternament bloquejades; hui, ja són una realitat. Parle, entre altres, de la nova biblioteca municipal a l’edifici de La Muy Noble o de l’ampliació i millora de l’IES Ximén d’Urrea.
Eixe full de ruta que combina identitat i futur té un reflex molt important en la Reial Fàbrica del Comte d’Aranda. A més de la Nau dels Forns, que ja està rehabilitada i oberta al públic, amb la Nau BIC pràcticament acabada l’Alcora guanya un gran espai polivalent per a la ciutadania on es podran fer moltíssimes activitats. I el pas més gran el donarem ara amb la rehabilitació de l’edifici fundacional, gràcies a una subvenció històrica de 3,3 milions d’euros del Govern d’Espanya mitjançant el 2% Cultural, que ha arribat fins ací, precisament, per la grandesa i el valor excepcional d’aquest projecte.
Paral•lelament, la vertadera transformació es veu en com cuidem de la nostra gent, amb especial cura dels nostres majors. El centre de dia ja és una realitat consolidada que dona una atenció excel•lent i tranquil•litat a moltes famílies, però no ens conformem. Per això, hem adquirit els més de 18.000 metres quadrats de l’antiga fàbrica Sanchis, on ja estem ultimant la demolició i on hem reservat una parcel•la específica per a la futura residència de la tercera edat, un projecte totalment prioritari.
També sostenim aquest benestar gràcies als nostres sectors productius. Per això, hem invertit més de 5,5 milions d’euros en millorar i modernitzar els polígons industrials i estem adaptant el nostre planejament urbanístic per tal d’atraure destacats projectes de futur.
Amb tot, la clau és que tota eixa gestió es traduïsca en millores reals a peu de carrer. D’ací naix el pla l’Alcora Creix: 5,5 milions destinats a la micro política, és a dir, a asfaltar carrers, millorar camins rurals, crear parcs i jardins o millorar les instal•lacions esportives. Es tracta, a la fi, de combinar els grans projectes amb el detall del dia a dia.
El compromís amb les persones va lligat, al mateix temps, amb un poble molt més dinàmic, inclusiu i agradable per a viure. A través de la programació de l’Alcora Viva s’ha omplit el poble d’activitat cultural, esportiva i d’oci per a totes les edats, aconseguint que els nostres carrers estiguen més vius que mai.o veiem també amb iniciatives pioneres de polítiques socials i benestar animal.
Tenim els peus a terra i som plenament conscients que encara queden moltes coses per polir i moltes mancances que resoldre. No som perfectes i sempre hi haurà veïns i veïnes que pensen que s’hauria de fer més en una zona o en un servei concret, i tenen raó: eixa crítica és la que ens fa no conformar-nos mai i continuar treballant cada dia amb més ganes pel nostre poble. Haver superat de nou els 11.000 habitants és un èxit col•lectiu del qual tots i totes hem d’estar ben orgullosos. És el resultat de set anys de creixement seguit que ens ha de servir per a agafar impuls. Ara toca seguir treballant amb la mateixa humilitat, sense traure pit més del compte, però amb la certesa que l’Alcora progressa. Ens queda molt per fer (insistisc) però amb aquesta unió i aquestes ganes, estic segur que el futur no té límits. Seguim endavant.
Alcalde de l'Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la provincia de Castelló
