Con la llegada de los blogs, las redes sociales y la comunicación bidireccional, las marcas dejaron de ser solo aquello que decían de sí mismas. Durante décadas, la comunicación había funcionado con una lógica más controlada: la marca emitía, el público recibía y los medios amplificaban. Pero la internet social alteró esa relación: desde entonces, una marca es también lo que las personas comentan, valoran, recomiendan, critican o comparten sobre ella.

Google ha introducido una nueva variable en esa construcción: lo que la inteligencia artificial interpreta, resume y recomienda. En su I/O 2026 ha presentado una integración mucho más profunda de su IA Gemini en búsquedas, Android, Workspace, Gmail, Docs, YouTube, Chrome, compras e incluso en sus próximas gafas inteligentes. La búsqueda incorpora un modo IA más conversacional y multimodal, capaz de trabajar con consultas largas, fotos, vídeos o documentos, generar resúmenes, mostrar elementos visuales y activar acciones. Este triángulo de significados afecta no solo a cómo se busca información, sino a cómo se representa una marca. Ese cambio es importante porque una IA no se limita a mostrar resultados: ordena, sintetiza y convierte información dispersa en una versión de la realidad. Puede decidir qué atributos pesan más, qué datos ignora y qué relato entrega al usuario. Por eso el reto ya no será únicamente aparecer, sino ser entendido con precisión. Ahora más que nunca importa la claridad de lo que se comunica, la coherencia entre lo que se promete y lo que se encuentra, la calidad de las fuentes, las reseñas, la estructura de la información, la reputación acumulada y la capacidad de una marca para no quedar reducida a una interpretación parcial o equivocada.

Durante años las marcas aprendieron que no podían controlar por completo lo que la gente decía de ellas. Ahora tendrán que asumir algo más incómodo: tampoco controlarán del todo lo que la IA diga que son. En esa lectura automática de la realidad, algunas marcas saldrán reforzadas y otras descubrirán que nunca estuvieron tan claras como creían.

Presidente del Colegio de Publicidad y RRPP de la CV