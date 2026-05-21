Opinión | LA RÚBRICA
La vaga de totes
És una evidència als barris, a les escoles i a la premsa local que la vaga indefinida que ha encetat el professorat és, a totes llums, un èxit pel que fa a la mobilització: per ser multitudinària, pel seu ambient reivindicatiu i festiu, però sobretot per tota la feina de difusió i de pedagogia d’una reivindicació més que justa. La dreta ha posat tota la seua maquinària per intentar desprestigiar el professorat i les famílies que defensen la pública, en lloc d’assumir que durant els anys de Marzà com a conseller i, després, Tamarit, hi va haver diàleg, inversió en els centres, increment de places, baixada de ràtios i consolidació de llocs de treball: avanços consensuats que són els que evitaven un conflicte com el d’ara. Perquè aquesta vaga no és perquè governe la dreta (també hi ha vaga educativa a Catalunya), sinó per defensar l’educació pública i els drets laborals.
El cost de la vida
Perquè la dotzena d’ous val quasi el doble que fa un any, perquè els lloguers a Castelló s’han incrementat un 50%, perquè no ens arriba el sou a final de mes i perquè, com que no tenim un finançament just, els treballadors i treballadores de la Generalitat (siguen mestres, infermeres o administratius) són dels que menys cobren de l’Estat i estan lluny de la mitjana salarial. Aquesta no és sols una reivindicació del professorat, és una reivindicació de totes i tots, per la qual elles i ells (els que estan fent vaga) estan donant la cara, i recordem que perdent el jornal.
El nostre país mereix treballadors com els que estan fent vaga i no mereix un govern com el que tenim ara mateix.
Portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Castelló
