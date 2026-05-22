Hace pocos días que se celebraron las elecciones andaluzas, en consecuencia deberíamos estar analizando los resultados. Incluso deberíamos estar especulando sobre si los dos diputados que le faltan al PP para la mayoría absoluta, le iban a permitir gobernar en solitario y, tragar o no, con lo de la prioridad nacional, con esa vulneración de la igualdad y los derechos humanos que el PP comparte con Vox en varias comunidades autónomas. Pero, por desgracia, ha sido tal la sorpresa y el impacto que ha provocado la imputación de Zapatero por el caso de la aerolínea Plus Ultra, que se ha cambiado el tema de debate social y político en los medios, en la calle y, especialmente, en el seno del PSOE.

Por cierto, supongo con mala leche, no lo niego, que algunos ciudadanos se habrán asombrado porque al ser Zapatero expresidente y viendo lo que pasa con MpuntoRajoy, podían pensar que a los expresidentes ni se les investigaba ni se les imputaba. Pero, más allá de la ironía, donde el desconcierto ha rayado con la desorientación y hasta con cierta tristeza y dolor, ha sido entre los más humildes afiliados del PSOE, entre esos que en alguna ocasión se han autodenominado la puta base. Fundamentalmente porque, para todos ellos, y frente a la deriva anti-Sanchez de los González, los Guerra y la vieja guardia socialdemócrata, Zapatero representa la ética, la lealtad y el compromiso con el partido y los compañeros.

No son buenos momentos para los socialistas, pero lejos del habitual estilo de la derecha, el de tapar la realidad o levantar acusaciones sin pruebas ni sentencias, el gobierno y el PSOE han optado por colaborar con la justicia, respetar la presunción de inocencia y apoyar al expresidente Zapatero. Una actitud transparente y decente.

Analista político