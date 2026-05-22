Si les hablo de cabinas telefónicas me aseguro de que los menores de cuarenta años no sabrán de qué va esto. Tampoco voy a explicarlo; imagino que se entiende y que alguna película viejuna habrán visto. Las cabinas suponían un espacio de intimidad para hablar con alguien de quien conocías su número o bien usabas la guía de teléfonos para saberlo. Esta, junto a las Páginas Amarillas, son otro vestigio de un tiempo ya pasado y que seguro no vuelve. Cerca de donde vivía de joven (y sigo viviendo) había dos, una completamente cerrada y otra abierta. La del parque Ribalta la frecuentaban mendigos que miraban a ver si alguien se había dejado allí alguna moneda. Existía el vandalismo y alguna quedaba destrozada porque sí, pero en general eran bienes públicos que todos respetaban. Había trucos, usando cordeles y una cierta maña, para estirar el tiempo de llamada o incluso hacerlo gratis, o casi. Existían las llamadas a cobro revertido que pagaba quien recibía el telefonazo.

En el cine fueron importantes. Hay una mítica película española titulada La cabina protagonizada por José Luis López Vázquez que hoy más que nunca estaría en plena vigencia. Solo habría que sustituir la propia metáfora y así observaríamos cómo estamos atrapados sin posibilidad de salida por el teléfono móvil. Supermán las usaba para cambiarse de ropa (se le copió la versión hispana en cómic, Superlópez) y una vez salía de allí, Clark Kent se transfiguraba en superhéroe, con el único problema de que indefectiblemente se le quedaban los calzoncillos por fuera de los pantalones. Se entiende: el espacio en las cabinas es limitado y cambiarse allí dentro debía representar una dificultad indudable. En Matrix suponían el punto de salida del mundo simulado, la vía de escape para los iniciados. Y Banksy pintó murales a su alrededor, hasta el punto de que han debido dejarlas en su sitio para no fastidiar la pieza de arte callejero.

Gastón Bachelard las definió como «nidos para peatones», una pequeña salvación de la cotidiana vorágine que se llega a experimentar a diario en los espacios públicos. Byung Chul-Han, cuando nos expone una realidad tan evidente como que hoy en día todo debe ser público, las cabinas representan la intimidad perdida por el hombre moderno. Damos fe de viajes, acontecimientos relevantes y también de lo más absurdo como almuerzos, tontadas de nuestros hijos o incluso filias y fobias personales mostradas sin pudor alguno en redes sociales. Hay que documentarlo todo no para nosotros mismos, como se hacía antes por ejemplo con los álbumes de fotos (aunque a veces obligábamos a amigos, familiares y vecinos a tragárselos) o con los diarios personales (yo mantengo uno, en contra de toda utilidad; he de hablar de ello algún día). Ahora hasta lo más nimio ha de ser conocido por todos o da la impresión de que no exista, de que sea mentira.

Si hoy en día hubiera cabinas telefónicas digo yo que grabaríamos las conversaciones y las subiríamos a Facebook completas o a Instagram a cachitos, seleccionando los shorts más relevantes. ¿Diga? Diga melón.

Editor de La Pajarita Roja