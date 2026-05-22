Les Calderes, símbolo de la unión y la tradición de Almassora

Hoy es el día grande de Almassora. El día en el que nuestro pueblo se reencuentra con sus raíces, con su historia y con ese sentimiento compartido que pasa de generación en generación. Hoy celebramos el día de Santa Quitèria, nuestra patrona, la que nos abriga y nos protege, a la que pedimos amparo en los momentos difíciles y a la que agradecemos su guía y protección.

Santa Quitèria es símbolo de unión, de identidad y de pertenencia. En torno a ella se reúne todo un pueblo que siente con orgullo sus costumbres y que mantiene vivas unas celebraciones profundamente arraigadas en el corazón de todos los almassorins.

Si hay un acto que simboliza como ningún otro la esencia de Almassora, ese es Les Calderes. Vivimos esta jornada con un orgullo especial porque Les Calderes lucen el distintivo de Fiesta de Interés Turístico Autonómico. Un reconocimiento merecido para una celebración única que forma parte de la identidad de nuestro municipio y que refleja valores tan importantes como la solidaridad, la generosidad y la hermandad.

Las 22 calderas que hoy se cocinan en nuestras calles simbolizan precisamente eso: la capacidad de un pueblo para compartir, para abrirse a los demás y para mantener viva una tradición centenaria que une a generaciones enteras. En total, se repartirán cerca de 8.000 raciones elaboradas en 52 calderas, convirtiendo este plato tan nuestro en uno de los grandes emblemas gastronómicos y festivos de Almassora.

Les Calderes, cocinadas de manera magistral, son el reflejo de un pueblo trabajador, generoso y orgulloso de sus raíces. Un pueblo que sabe avanzar y modernizarse sin renunciar jamás a su esencia.

Agradecimiento

Quiero agradecer el esfuerzo de todas las personas que hacen posible este día tan especial: cocineros, colaboradores, peñas, Junta Local de Fiestas, trabajadores municipales, cuerpos de seguridad y voluntarios. Gracias a todos ellos, Almassora vuelve a demostrar que sus fiestas son ejemplo de participación y convivencia.

Hoy es un día para emocionarse, para compartir y para sentirnos orgullosos de ser almassorins. Que Santa Quitèria siga protegiendo a nuestro pueblo y guiándonos siempre con su amparo.

Alcaldesa de Almassora