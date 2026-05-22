Opinión | EL TURNO
Les Calderes, símbolo de la unión y la tradición de Almassora
Hoy es el día grande de Almassora. El día en el que nuestro pueblo se reencuentra con sus raíces, con su historia y con ese sentimiento compartido que pasa de generación en generación. Hoy celebramos el día de Santa Quitèria, nuestra patrona, la que nos abriga y nos protege, a la que pedimos amparo en los momentos difíciles y a la que agradecemos su guía y protección.
Santa Quitèria es símbolo de unión, de identidad y de pertenencia. En torno a ella se reúne todo un pueblo que siente con orgullo sus costumbres y que mantiene vivas unas celebraciones profundamente arraigadas en el corazón de todos los almassorins.
Si hay un acto que simboliza como ningún otro la esencia de Almassora, ese es Les Calderes. Vivimos esta jornada con un orgullo especial porque Les Calderes lucen el distintivo de Fiesta de Interés Turístico Autonómico. Un reconocimiento merecido para una celebración única que forma parte de la identidad de nuestro municipio y que refleja valores tan importantes como la solidaridad, la generosidad y la hermandad.
Las 22 calderas que hoy se cocinan en nuestras calles simbolizan precisamente eso: la capacidad de un pueblo para compartir, para abrirse a los demás y para mantener viva una tradición centenaria que une a generaciones enteras. En total, se repartirán cerca de 8.000 raciones elaboradas en 52 calderas, convirtiendo este plato tan nuestro en uno de los grandes emblemas gastronómicos y festivos de Almassora.
Les Calderes, cocinadas de manera magistral, son el reflejo de un pueblo trabajador, generoso y orgulloso de sus raíces. Un pueblo que sabe avanzar y modernizarse sin renunciar jamás a su esencia.
Agradecimiento
Quiero agradecer el esfuerzo de todas las personas que hacen posible este día tan especial: cocineros, colaboradores, peñas, Junta Local de Fiestas, trabajadores municipales, cuerpos de seguridad y voluntarios. Gracias a todos ellos, Almassora vuelve a demostrar que sus fiestas son ejemplo de participación y convivencia.
Hoy es un día para emocionarse, para compartir y para sentirnos orgullosos de ser almassorins. Que Santa Quitèria siga protegiendo a nuestro pueblo y guiándonos siempre con su amparo.
Alcaldesa de Almassora
Suscríbete para seguir leyendo
- El pueblo de Castellón donde pasa los veranos Dani Mateo: 'Mis padres tienen un apartamento
- Calculadora | Pronostica cómo terminará la Segunda División: ascenso directo, play-off y descensos
- Sigue la última hora de la huelga indefinida de los profesores en Castellón: Educación cifra el seguimiento en el 22,5%
- Incidente en la bp de Castellón: un problema eléctrico detiene la actividad en la refinería
- Así queda la oferta 'definitiva' de Educación para desencallar la huelga indefinida del profesorado
- Un anciano herido tras caer en un solar sin vallar en Sant Josep de la Vall: «Ha pasado lo que advertimos que podía a pasar»
- Muere una trabajadora municipal de vía pública en un accidente en Burriana
- La escapada de junio en Castellón con tapas, patrimonio, naturaleza y comercio local