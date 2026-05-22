Mientras el PSOE sanchista sale en tromba, cuestionando la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, los socios de la izquierda van templando la opinión una vez leído de forma minuciosa el sólido auto del juez José Luis Calama. También piden contención y respeto a la decisión judicial el barón socialista García Page y algún destacado compañero de partido como Juan Lobato, exsecretario general del Partido Socialista de Madrid. Empero, la voz más clara procede del PNV: Iñaki Anasagasti, que tiene doble nacionalidad por haber nacido y residido en Venezuela, le ha dicho a Jorge Bustos que es necesaria la moción de censura para acabar con el Gobierno de Sánchez. Anasagasti, gran conocedor de la relación de Zapatero con la dictadura venezolana de Maduro, ahora dirigida por la presidenta títere de Trump, Delcy Rodríguez, y el hermano de ésta, ha sido contundente al señalar la tibieza con la que su partido ha dado una primera respuesta en el Congreso. Cabe recordar que Pedro Sánchez llegó al poder directamente desde la calle, sin escaño, en una inédita operación orquestada y defendida por el recluso Ábalos, cuyas palabras comprometiéndose a acabar con la corrupción hoy se tornan en ignominia. Mariano Rajoy, fumándose un puro, fue derribado con la traición in extremis de los nacionalistas vascos. Ahora uno de los históricos del PNV alienta a propiciar contra Sánchez la misma medicina que éste utilizó para encaramarse en la poltrona monclovita. No harán nada, en Ajuria Enea son felices con el sanchismo.

Periodista y escritor