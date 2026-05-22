Los suspensos de Carrasco

La educación pública debería ser una prioridad absoluta para cualquier gobierno, si es que de verdad se apuesta por la igualdad y el futuro de una ciudad. Sin embargo, en Castelló asistimos a lo contrario: recortes, retrasos, abandono y mucha propaganda.

La alcaldesa, Begoña Carrasco, ha decidido callar ante el ataque del Consell del PP a la educación pública valenciana. Mientras profesorado, familias y alumnado protagonizan una huelga histórica para defender la enseñanza pública, Carrasco permanece desaparecida, más preocupada por no incomodar a Pérez Llorca que por defender a Castelló.

La realidad es evidente. Los conservatorios siguen bloqueados tras años de anuncios vacíos. El IES Crémor se ha convertido en otro símbolo de promesas incumplidas y el Pla Edificant, que dejó proyectados cinco colegios, ha sido desmontado por puro sectarismo político.

Hemos visto colegios con ratas, centros sin agua y familias denunciando deficiencias constantes en instalaciones que deberían estar en perfectas condiciones. Esa es la gestión real del PP: muchas fotos y pocos resultados.

Lo más grave es que no hablamos solo de ladrillos o infraestructuras. Hablamos de oportunidades para nuestros niños y niñas, de dignidad para docentes y familias, y de la obligación de garantizar una educación pública moderna, de calidad y en valenciano.

Castelló no merece una alcaldesa que agache la cabeza ante València. Merece un gobierno que defienda la educación pública con valentía, inversión y compromiso.

Portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Castelló