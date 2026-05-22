Hubo un tiempo en el que un zumo de naranja natural era un símbolo de salud. Estaba en los hoteles, en los bares y en las casas. Era difícil imaginar un desayuno mediterráneo sin ese vaso recién exprimido. Sin embargo, algo cambió. Y no fue la naranja. En las últimas dos décadas, su consumo se ha desplomado un 30%, según un estudio del Comité de Gestión de Cítricos y Zuvamesa. La fruta es casi la misma. Lo que ha cambiado es el relato. Vivimos en una época donde cualquier alimento puede pasar de recomendable a sospechoso en un segundo. Basta un vídeo viral, un titular agresivo o un influencer sabelotodo para convertir un producto cotidiano en enemigo público.

El problema no es debatir sobre nutrición. Eso es positivo. El problema aparece cuando dejamos de distinguir entre un zumo natural recién exprimido y una bebida ultraprocesada cargada de azúcar. Cuando todo acaba reducido a mensajes rápidos que funcionan en TikTok, aunque expliquen mal la realidad.

El estudio antes citado apunta a la simplificación de la alimentación en redes sociales. A la facilidad con la que se mezclan conceptos o se generalizan mensajes alarmistas. Y de cómo eso influye en los hábitos cotidianos de millones de personas.

Vivimos rodeados de consejos contradictorios. Un día el café es malo. Al siguiente es imprescindible. El pan engorda hasta que vuelve a ponerse de moda. La leche parece veneno para unos y alimento básico para otros. El ciudadano termina muchas veces desorientado.

El caso del zumo de naranja es especialmente simbólico en Castellón. Aquí la naranja no es solo un producto agrícola. Forma parte del paisaje, de la economía y hasta de cierta identidad colectiva. Más aún en estos tiempos en los que Sudáfrica ha relevado a España como el mayor exportador de naranjas.

Por eso llama la atención que un buen zumo de naranja tenga que pedir perdón por existir. Tampoco ayuda que se haya convertido en un producto caro en una tierra de naranjas. Evidentemente, no sustituye a la fruta entera y el exceso de azúcar nunca es recomendable. En tiempos de extremos, hasta un vaso de zumo parece obligado a justificarse.

Redactor jefe de Mediterráneo