La que se avecina

A un año de una nueva cita electoral está claro que hemos entrado de lleno en campaña. Los mandatos siguen oficialmente en marcha; sí, pero el ambiente político hace tiempo que se parece más al de una precampaña permanente.

Anuncios grandilocuentes, promesas recicladas, visitas estratégicas a las sedes vecinales y comparecencias públicas donde cada frase parece diseñada más para el titular y la repetición de eslóganes. El problema no es que los partidos piensen en las elecciones. Eso es parte consustancial de nuestro sistema. El problema es que algunos no viven para otra cosa.

Y así seguimos: con representantes de los gobiernos y de la oposición que hablan como candidatos, debates convertidos en mítines y una política más cercana que vive instalada en el próximo sondeo en lugar de en el próximo pleno. Queda todavía un año para votar, pero viendo el panorama cualquiera diría que las urnas abren el lunes sin tiempo para reflexionar.

También cambia el lenguaje. Se endurece, se simplifica y se orienta más al impacto que a la explicación. Se prometen soluciones inmediatas a problemas estructurales. La complejidad se reduce porque estorba en campaña.

Y mientras tanto, opositores y gobernantes entran en una especie de coreografía conocida: uno anuncia, el otro descalifica, el primero responde, el segundo exagera. No es necesariamente nuevo, pero sí más constante. La política deja menos espacios intermedios. O se está en gestión silenciosa o en confrontación permanente.

Es la realidad que se nos avecina y que este verano no se irá de vacaciones, porque hay mucho en juego, sobre todo para quienes han hecho de la política su único sustento para poder tirar p’alante.

Director de Mediterráneo