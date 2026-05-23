Castellón de la Plana no se entendería sin sus barrios, agrupados en 6 distritos. Para este equipo de gobierno siempre ha sido y será fundamental dar voz a todos los vecinos, vivan donde vivan. Los del centro, los de la periferia o los de las urbanizaciones de montaña, todos cuentan, todos deben ser escuchados y atendidos para que, de verdad, la capital sea el Castellón de todos, por el que trabajamos día a día en los últimos tres años.

Por ello, en la configuración del ejecutivo local introduje una concejalía que nunca antes en la historia de la Democracia había existido en la ciudad, la Concejalía de Barrios. Y elegí para su dirección a una persona que ha dedicado gran parte de su vida a defender los derechos de los castellonenses y que en ese momento era una figura de referencia en el movimiento vecinal, pues ejercía como presidente de la federación de asociaciones Coasveca. La experiencia de Paco Cabañero en las trincheras y nuestra apuesta por la participación ciudadana han hecho posible que, esta legislatura, los barrios hayan tenido más protagonismo que nunca en la gestión municipal y en programación de campañas y eventos.

Lejos de conformarnos, el pasado jueves pusimos en marcha la iniciativa Castellón Barrio a Barrio. Se trata de una acción que considero muy importante y que tiene como objetivo principal escuchar a los vecinos cara a cara y tomar nota de sus necesidades. Y es que en este Gobierno nos gusta pensar en grande pero sin olvidarnos de lo pequeño, aquello que preocupa y ocupa a los ciudadanos pero que si los dirigentes políticos nos encerramos en el despacho no podemos conocer. Saben que me gusta salir a la calle, ir a los sitios a pie y ver en primera persona cómo se despierta Castellón, como evolucionan las obras en marcha, conocer cuál es el sentir de los castellonenses... Pero pienso que había que dar un paso más.

De este modo, como les decía, esta semana comenzamos Castellón Barrio a Barrio y lo hicimos en el Distrito Sur. En primer lugar, celebramos allí la Junta de Gobierno Local, donde aprobamos el expediente del proyecto la contratación de las obras de remodelación de su tenencia de alcaldía. Valorada en 600.000 euros y con un plazo de ejecución de seis meses, esta actuación era una larga demanda tanto de los residentes como de los funcionarios municipales.

Con la misma, dignificamos las condiciones de una prestación fundamental que ahora se tiene que ofrecer en otra ubicación, de manera que podremos atender de manera más eficaz a las personas que se arrimen a pedir ayuda a los Servicios Sociales municipales, entre otras cuestiones.

A continuación, nos desplazamos a la plaza Vilanova de Alcolea, donde nos reunimos con todas aquellas entidades vecinales y ciudadanos que quisieron acercarse y compartir de tú a tú sus preocupaciones y sus intereses con respecto a la ciudad. Solo practicando la escucha activa será posible que avancemos en la tercera transformación de Castellón con la seguridad de que vamos en la dirección correcta, de que lo estamos haciendo bien. Y es que, al fin y al cabo, entre todos estamos creando el futuro de nuestra ciudad a corto, medio y largo plazo y es importantísimo no dejarnos a nadie fuera de este proyecto tan ilusionante. Agradezco profundamente a todas las personas que se acercaron a participar de esta acción. Como les dije el jueves, valoramos mucho que decidieran dedicar su tiempo a ayudarnos a mejorar el Distrito Sur y tomamos nota de sus apreciaciones.

La ruta por los barrios de Castellón sigue y la próxima parada la hará en el Grao el próximo 18 de junio. Le seguirán el Distrito Norte, el 23 de julio; el Distrito Centro, tras el verano, el 10 de septiembre; el Distrito Oeste, el 22 de octubre y el Distrito Este, el 19 de noviembre. En todos los casos, previamente al encuentro vecinal se celebrará una Junta de Gobierno Local itinerante en el distrito y, más tarde, el encuentro con los residentes en la zona. Les iremos confirmando puntualmente las horas y los puntos de reunión para que puedan acudir.

Además, esta campaña también busca dar a conocer todos los barrios de Castellón donde, como en el centro, también hay mucha vida. Con este objetivo, tras cada Junta de Distrito y cada encuentro vecinal iniciaremos una campaña para presentar 5 cosas que hacer en cada una de las zonas.

Castellón Barrio a Barrio pretende ser una herramienta potente que tiene como objetivo que los vecinos de los seis distritos de la ciudad, incluido el Grao, puedan sentir y ser partícipes de la gestión municipal de una manera cercana, mediante la celebración de las Juntas de Gobierno Local itinerantes. Además, incidimos en nuestra apuesta por la participación vecinal en la evolución de la ciudad y aprovechamos para promocionar nuestros barrios, que son esencia de nuestro Castellón del pasado, del presente y del futuro. Les invito a sumarse y a ayudarnos a construir juntos el Castellón de todos. ¡Seguimos!

Alcaldesa de Castellón