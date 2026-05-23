Opinión | LA RÚBRICA

David Guardiola

Gràcies per educar lluitant!

Hui no escric com a portaveu de Compromís a la Diputació Provincial. Ho faig com a pare de dos xiquetes que cursen els seus estudis a centres públics del meu poble, una a Primària i l’altra a l’ESO. Escric com a membre d’una família que, com altres milers, i com a part de la comunitat educativa que som, ens hem vist afectats per la vaga educativa. I ho faig per donar les gràcies al professorat per educar lluitant!

Gràcies infinites per defensar el futur dels nostres xiquets i xiquetes. Perquè això és l’educació pública: la garantia d’igualtat d’oportunitats de la ciutadania del futur i un puntal de cohesió i d’integració social.

Gràcies per fer de l’exigència d’un ensenyament públic, de qualitat i en valencià un clam. Gràcies perquè eixe crit de dignitat que heu llançatels últims dies suposa un pols contra el desmantellament progressiu de l’ensenyament públic.

Gràcies perquè heu demostrat que la vostra lluita no és només per millorar les condicions laborals del professorat, sinó per millorar tot el sistema educatiu. I, per aconseguir-ho, heu sacrificat sou, temps i salut.

Heu omplit els carrers de dignitat i d’esperança. I heu constatat que és una lluita per totes i tots. Per un sistema educatiu millor: amb més plantilles, més professorat, amb recursos per a la inclusió i l’atenció a la diversitat, amb més professorat per atendre millor l’alumnat, amb reducció de ràtios, amb noves infraestructures i amb millores en l’FP.

Gràcies per lluitar per les nostres filles i fills!

Portaveu de Compromís a la Diputació Provincial de Castelló

