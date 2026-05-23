Durante todo este fin de semana, Peñíscola acoge, un año más, el Festival RocartCultura, el Festival de Arte y Cultura de nuestra localidad.

Bajo la dirección de Piluka Diago, el festival rinde homenaje este año al cine y las artes escénicas, disciplinas que han forjado la identidad visual y emocional de nuestro pueblo a lo largo de distintas décadas. La cita, tras siete años de trayectoria, se ha consolidado como el epicentro de la agitación cultural en la provincia de Castellón.

Bajo el lema El arte toma escena, el festival transforma las murallas históricas y las calles en un teatro a cielo abierto durante 72 horas de intensa actividad.

La programación de este año destaca por su marcado carácter multidisciplinar, ofreciendo una amalgama de experiencias que incluyen proyecciones cinematográficas y diálogos creativos, teatro y performances en vivo, talleres de arte, música, danza, circo y poesía que recorren los rincones más emblemáticos de la ciudadela amurallada.

El ya célebre Museo Efímero, donde el casco antiguo se convierte en un gran lienzo, es ya una de las señas de identidad de RocartCultura por su capacidad de convocatoria y puede visitarse todo el fin de semana en sus distintas sedes, mayoritariamente alojamientos con mucho encanto.

Como es habitual, el festival cuenta con la participación de artistas de diversas procedencias, aportando una riqueza de perspectivas y lenguajes que trascienden lo local.

Liderado por su directora, Piluka Diago, el festival ha logrado posicionar a Peñíscola como un referente de la vanguardia artística, pues como ella misma ha dicho, no solo busca la exhibición de las obras de arte, sino invitar al público a redescubrir la ciudad a través de la mirada de un director de cine o la sensibilidad de un actor, celebrando la cultura como la mejor carta de presentación de nuestro municipio.

¿Te lo vas a perder?

Alcalde de Peñíscola