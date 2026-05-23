El rostro infantil de la pobreza

Periódicamente, en Castellón llevamos tiempo acostumbrándonos a convivir con estadísticas que nos resultan extremadamente incómodas, pero hay datos que deberían impedirnos cualquier tentación de normalidad por mucho que nos disguste. Que casi tres de cada diez menores vivan en riesgo de pobreza no es solo un indicador social preocupante: es la evidencia de un deterioro estructural que ya afecta al futuro de toda una generación.

El problema no radica únicamente en el aumento de la pobreza infantil, sino en la velocidad con la que se está consolidando. En pocos años, la vulnerabilidad de los menores ha dejado de ser una situación vinculada exclusivamente a los márgenes sociales para extenderse a familias que, hasta hace relativamente poco, podían sostenerse con cierta estabilidad. El trabajo ya no garantiza protección. Tener empleo no evita necesariamente la precariedad cuando los salarios pierden capacidad adquisitiva, el acceso a la vivienda se convierte en un obstáculo permanente y los gastos básicos absorben cualquier margen económico. Detrás de estas cifras hay una realidad especialmente dura: la pobreza infantil rara vez depende de los niños. Depende de las condiciones laborales de sus padres, de la fragilidad de los hogares monoparentales, del coste de los alquileres, de la temporalidad y de la incapacidad de muchas administraciones para anticiparse a un problema que lleva años creciendo. Cuando una familia debe elegir entre pagar suministros, alimentación o actividades educativas, la exclusión empieza mucho antes de aparecer en las estadísticas.

Además, existe un riesgo añadido que suele pasar desapercibido en el debate público: la cronificación. La pobreza infantil no es un episodio aislado; tiende a perpetuarse. Un menor que crece en un entorno vulnerable tiene más probabilidades de abandonar antes los estudios, sufrir peores condiciones de salud y acceder en el futuro a empleos precarios. La desigualdad deja entonces de ser coyuntural para convertirse en hereditaria.

Resulta significativo que algunas de las comarcas más castigadas coincidan con territorios donde confluyen envejecimiento, menor dinamismo económico y dificultades para fijar población. La fractura territorial también se refleja en la pobreza. No todas las zonas afrontan los mismos recursos ni las mismas oportunidades, y eso termina ampliando las diferencias entre quienes nacen en un entorno con capacidad de protección y quienes lo hacen en otro donde cualquier crisis familiar tiene consecuencias mucho más profundas.

La comparación con el resto de la Comunitat Valenciana tampoco invita al conformismo. Aunque Castellón no encabece los peores registros, mantenerse cerca de ellos no puede interpretarse como un alivio. La normalización de tasas elevadas de pobreza infantil revela hasta qué punto la precariedad se ha integrado en el paisaje cotidiano sin provocar la respuesta política y social que exigiría una situación así. Durante años, buena parte del discurso institucional ha insistido en indicadores macroeconómicos positivos: crecimiento, empleo o recuperación. Sin embargo, la realidad de muchas familias demuestra que esos avances no siempre llegan a quienes más los necesitan. Cuando la economía mejora pero aumenta la vulnerabilidad de los menores, conviene preguntarse qué tipo de crecimiento se está construyendo y a quién está dejando fuera. Cuanto más tiempo se tarde en actuar, más difícil y más costoso será revertir las consecuencias.