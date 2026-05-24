La ciencia ante las crisis: anticipar, proteger y reconstruir

Vivimos en una época marcada por crisis cada vez más frecuentes y complejas: pandemias, inundaciones, incendios forestales, olas de calor, episodios de contaminación o crisis económicas globales. Muchas de estas situaciones ya no pueden considerarse acontecimientos excepcionales, sino desafíos recurrentes que afectan directamente a nuestras sociedades y que exigen respuestas rápidas, coordinadas y basadas en el conocimiento científico.

Precisamente sobre esta necesidad reflexionará el curso de verano de la Universitat Jaume I «Contribución de la ciencia a situaciones de crisis, acontecimientos extremos y emergencias», que se celebrará los días 4 y 5 de junio de 2026 en El Palasiet de Benicàssim, en modalidades presencial y en línea.

Este curso nace con un objetivo claro: analizar cómo la ciencia puede ayudar no solo a comprender las crisis, sino también a anticiparlas, gestionarlas mejor para minimizar sus impactos y facilitar la recuperación posterior. La experiencia reciente ha demostrado hasta qué punto el asesoramiento científico resulta esencial para la toma de decisiones públicas. La pandemia de la COVID-19 fue probablemente el ejemplo más evidente, pero no el único. Las inundaciones asociadas a las danas mediterráneas, los incendios forestales cada vez más extremos o las crisis sanitarias y económicas muestran que nuestras sociedades necesitan integrar mejor el conocimiento científico en sus sistemas de prevención y respuesta.

Durante dos jornadas reuniremos a especialistas de referencia nacional procedentes del CSIC, el Barcelona Supercomputing Center, universidades y organismos públicos relacionados con la gestión de emergencias y la salud pública. El objetivo no será únicamente presentar diagnósticos científicos, sino también debatir de forma interdisciplinar cómo conectar mejor la ciencia con la toma de decisiones políticas y sociales.

El programa abordará cuestiones especialmente relevantes para el Mediterráneo: los efectos del cambio climático y los episodios extremos, las inundaciones y crisis hidrológicas, los incendios forestales, las crisis sanitarias, la desinformación o las llamadas «crisis multicausales», donde confluyen factores ambientales, económicos y sociales.

Participarán investigadores e investigadoras como Francisco Doblas-Reyes, Marta Marcos, Gerardo Benito, Joan Martí o María José Sierra, junto a responsables públicos y especialistas en gestión de riesgos y emergencias. Uno de los aspectos más relevantes será precisamente el diálogo interdisciplinar. Las crisis actuales no pueden entenderse desde una única perspectiva. La ciencia climática necesita interactuar con la salud pública, la economía, la gestión territorial o la comunicación social.

La Comunitat Valenciana y el conjunto del Mediterráneo constituyen además un territorio especialmente vulnerable frente a muchos de estos riesgos. El aumento de temperaturas, las sequías prolongadas, las lluvias torrenciales o la creciente presión sobre los recursos hídricos exigen reforzar nuestra capacidad de adaptación y prevención.

La universidad tiene entre sus funciones fundamentales generar conocimiento, pero también trasladarlo a la sociedad y contribuir al debate público. En un contexto de creciente incertidumbre global, reforzar el vínculo entre ciencia y toma de decisiones no es una cuestión exclusivamente académica: es una necesidad colectiva.

* Eliseo Monfort, catedràtic d'Enginyeria Química de l'UJI i investigador de l'ITC