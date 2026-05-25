La psicología define la resiliencia, no solo como la capacidad de resistir a la adversidad, sino como la habilidad de utilizar el dolor como un trampolín para el crecimiento. Pocas figuras históricas encarnan este concepto como Gabrielle Coco Chanel. Nombrada por la revista Time como una de las personas más influyentes del siglo XX, su imperio no nació en la abundancia, sino de la exclusión. Tras la muerte de su madre por tuberculosis y el abandono de su padre, fue enviada a un estricto orfanato-convento. Lejos de dejarse llevar por el trauma del abandono, absorbió la austeridad de aquel lugar para aprender a coser, bordar y planchar, disciplinas que le proporcionarían posteriormente su identidad. En psicología, este fenómeno se asocia al crecimiento postraumático que se da en quien experimenta cambios positivos tras una crisis, saliendo del sufrimiento confortaleza, perspectiva y creatividad. Con esa determinación, inauguró una pequeña tienda de sombreros en París, acabando por construir un imperio en el mundo de la moda, liberando a las mujeres del corsé, introduciendo el uso del pantalón femenino y creando el legendario perfume Chanel nº 5. Pero su audacia psicológica quedó sellada en su madurez. Así, firmó la venta de su marca a la familiaWertheimer (aún propietaria), incluyendo una cláusula: la familia cubriría todos sus gastos hasta el día de su muerte, en una suite del Hotel Ritz de París incluyendo comida, lavandería, impuestos y doncella. Los compradores, calculando que no le quedaba demasiada vida aceptaron el trato. Pero Coco vivió 34 años en la suite que hoy cuesta 18.000 euros la noche. Y es que la moda puede ser efímera, pero la fortaleza interior es eterna.

* Carlos Hidalgo es psicólogo clínico (www.carloshidalgo.es)