La impunidad de Pujol

Otra vergüenza más de nuestro sistema político, lleno de inútiles corruptos y delincuentes. Pujol se ve excluido de juicio por la Audiencia Nacional por decisión del famoso juez De Prada, el de la morcilla. La fiscalía anticorrupción le atribuía delitos de asociación ilícita y de blanqueo de capitales. El juez instructor explico que la actuación de los Pujol Ferrusola estaba perfectamente organizada con el ex president y su esposa Marta Ferrusola que se autodenominaba «la madre superiora», seguidos por su primogénito Jordi «el capellán» y, detrás, estaban todos los demás hermanos. La familia unida en el trinque. Según la fiscalía, aprovechó su posición política para tejer una red de clientelismo en la que Pujol y Convergencia se repartían cuantiosos beneficios procedentes de concursos públicos cuya resolución dependía de las administraciones catalanas que aquellos controlaban. Pujol confesó en 2014 sobre su fortuna oculta en Andorra. La instrucción acabo en 2020, la pregunta es por qué no se le ha juzgado antes. Quizás la servidumbre al catalanismo tenga algo que ver, y donde interviene seguro es en el blanqueamiento inmoral que se está produciendo de este tipejo donde Salvador Illa es figura destacada. Todo una autentica vergüenza, un chorizo que se libra. Parece que hay impunidad para los que interesa, y no viene de ahora, viene de la quiebra de la Banca Catalana que fundó la familia Puchol. Siempre en primera línea de enriquecerse y escudarse con el catalanismo intocable. Es indignante, pero ellos se salen con la suya una y otra vez.