Un nuevo oasis en Onda: la plaza de las Tres Culturas

El pasado sábado, la inauguración de la Plaza de las Tres Culturas hizo las delicias de las familias de Onda y, muy especialmente, de los más pequeños. Si hace unas semanas la apertura de la “MICO Gaming Zone” desbloqueaba los mejores recuerdos de miles de ondenses que allí hemos jugado y disfrutado, y se volvía a llenar de vida con nuestros jóvenes y niños, esta semana le ha tocado el turno a la que ya es una de las plazas de referencia en nuestro municipio.

En primer lugar, hemos saneado el espacio eliminando árboles viejos y enfermos, y en consonancia con nuestra apuesta por los espacios verdes como verdaderos “oasis de calor” hemos plantado muchísimos árboles de gran porte y más de cuarenta árboles frutales y miles de arbustivas olorosas. El objetivo es lograr un jardín comestible que sea muy pedagógico para nuestros niños. También hemos eliminado los elevados taludes artificiales que impedían tener una visión completa de la plaza, creaban espacios oscuros y generaban inseguridad, especialmente en los padres que no podían tener a la vista a sus hijos mientras jugaban. Toda la iluminación de la plaza pasa a ser plenamente sostenible con las luminarias LED y se ha rehecho la totalidad del suelo, que ya presentaba desperfectos que provocaban incidentes y caídas.

Los cuatro espacios destinados a juegos infantiles, con todas las medidas de seguridad, se han renovado en su totalidad con columpios modernos y muy divertidos, para todas las edades, y también con elementos cien por cien adaptados.

Contamos también con fuentes para pájaros, hoteles para insectos y más de cuarenta nuevas “casas” para los pájaros que habitan en la plaza. El mobiliario urbano también es completamente nuevo y sostenible.

Ya disfrutamos de una sensacional plaza, un espacio ideal para la convivencia y que nos ayudará a mitigar las elevadas temperaturas del verano: un refugio climático que viene a mejorar la calidad de vida de todos los ondenses y que es el resultado de sus aportaciones y sugerencias. Los vecinos de Onda la han diseñado a través de los diferentes procesos participativos y ahora ya pueden disfrutarla.

Seguimos transformando Onda con el plan de acción “Onda Bonica + Natural” y, pasito a pasito, llegaremos a cada rinconcito de nuestro municipio. Seguimos.

* Carmina Ballester es la alcaldesa de Onda