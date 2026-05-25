El rojo de la vergüenza

Nules ha sacado a la luz el fondo de armario del vodevil que nos gobierna. Liderado por un maestro de ceremonias que entregó su proyecto a una puesta en escena donde el personaje se ha acabado comiendo a la persona.

Para lograrlo no ha importado el gasto innecesario que ha saqueado nuestra tesorería municipal. Porque para recuperar la economía ya estaba el pueblo, al que llevan golpeando a base de subidas de tasas e impuestos desde que gobiernan.

La liquidación de 2025 ha demostrado que cuando se gasta más de lo que se tiene, al final los números cantan. Y en rojo. Nules ha acabado el año con 502.375,61 euros de resultado presupuestario en negativo. Y el remanente de tesorería, o lo que es lo mismo, el dinero ahorrado, con 303.671,80 euros en negativo.

Y conviene hacer memoria. El 30 de abril de 2024, el alcalde anunciaba su deseo de aabar el mandato con deuda 0. En 2025 tuvieron que pedir un crédito de 1,2 millones de euros. En 2026, los números cantan.

Sin recursos propios, todo sujeto a préstamos o subvenciones, este año Nules se queda sin inversiones: ni ampliación del cementerio, ni plan contra las inundaciones, ni mejora de caminos, ni asfaltado del Camí Cabeçol, ni cámaras de seguridad. Nada. Porque ahora nos toca aprobar un Plan Económico Financiero para superar el desastre.

Nosotros seguiremos defendiendo la verdad. Exigiendo responsabilidad a quien gobierna y protegiendo los derechos de nuestros vecinos. Porque el rojo que hoy avergüenza a Nules tiene sus días contados.

* Miguel Ángel Martínez Montés es el portavoz del grupo municipal del PP en Nules