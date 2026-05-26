Opinión | LA RÚBRICA
Castelló, esborrada del mapa
Castelló torna a quedar fora. La Generalitat ha anunciat 15 milions d’euros per a ampliar obres en deu centres educatius valencians i cap actuació serà a les nostres comarques. Un altre colp per a una província que ja ha perdut més de 100 milions amb el desmantellament d’Edificant.
Sembla que al PP li agrada jugar amb foc. L’anunci arriba en plena vaga educativa indefinida i ho fa, a més, amb una falta de tacte difícil de justificar. El missatge ha caigut com una poalada d’aigua freda a municipis com Benicarló, Betxí, l’Alcora, la Vall, Albocàsser, Artana o Castelló, especialment colpejats pel tsunami austericida del Consell de Mazón i Pérez Llorca, i que necessiten obres urgents per a garantir aules dignes per a ensenyar i aprendre en condicions.
El PP ha de donar explicacions. Per què Castelló no mereix ni un euro d’estes noves inversions? Per què Marta Barrachina continua sense defensar la província quan el seu partit ens esborra del mapa? Diners n’hi ha. La qüestió és on decideixen posar-los. Estes setmanes hem vist quantitats desmesurades de diners públics destinades a centres que cobren quotes i segreguen per sexe, però per a Castelló ni les molles.
Esta vaga no és un capritx de ningú. L’educació pública està malament perquè qui l’hauria de cuidar, el Consell, no ho està fent. Potser per al PP resulta massa car apostar per les noves generacions, però sense escoles dignes, sense recursos i sense professorat en condicions no hi ha un país ric en formació, coneixement i producció.
Els socialistes defensem la pública, perquè és de les poques coses que encara ens iguala, i també Castelló. Ja està bé de deixar-nos per al final!
Portaveu d'Educació del PSPV-PSOE a Les Corts
Suscríbete para seguir leyendo
- Cae un vehículo con tres ocupantes al río entre Burriana y Vila-real
- La Vuelta echa a rodar en Castellón con la presentación oficial de las dos etapas que recorrerán la provincia dentro de tres meses
- Un motorista herido en otro accidente durante una mañana complicada en las carreteras de Castellón
- La piscina natural más emblemática de Castellón, ahora más inclusiva
- Un ciervo provoca un accidente de tráfico en el interior de Castellón
- ¿Eres de Castellón y quieres ver a Estopa en el Roig Arena? Esto es lo que debes saber
- Emotiva y divertida boda del expresidente de Puertos del Estado y exrector, Paco Toledo, y la periodista Elena Rincón
- Directo Huesca-Castellón: A por la primera final