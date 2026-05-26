Cuando ya no estás conmigo…

No para de aullar, de llorar, de intentar levantarse. No puede. Me mira con esa mirada suya de perro enamorado, y me muero. Le fallan sus patas, la artrosis ha calado fondo. No puede moverse y mi cuerpo se ha paralizado de igual manera. Estoy esperando que venga un veterinario para despedirme de mi perro, mi perro que es mi compañía. Tiene 18 años y su vida ha sido buena. Pancho, mi campeón, llegó a nuestras vidas siendo un cachorro de un año. Mestizo, gracioso, con su nombre a cuestas porque en la perrera dijeron que se parecía a Pancho el perro millonario, el de la Primitiva.

Sus primeros meses en casa, en Morella, fueron expectantes, era un perro maltratado que adoptó mi amiga María José en Peñíscola y que, al final, recogí entre mis brazos. No permitía que le tocáramos y huía. Le instalamos en un cojín bajo el radiador y allí pasaba las horas, acurrucado, comiendo y durmiendo. Cuidamos a Pancho como algo preciado, delicado, tan solo molestó comiéndose las tapas de piel de una agenda. Era bondad y soledad, tristeza y sosiego. Hasta que entendió el amor que le rodeaba. Y fue un torbellino de estima.

Hoy, que ya no estás, siento la soledad inmensa que me has dejado, el silencio, tu presencia cerca, siempre, tus ojos cansados fijados en mis movimientos. No hay mayor amor que el de un perro, leal, incondicional, enorme. No sé cómo seguir sin tu vida a mi lado. Has acompañado mi alegría, mi tristeza, en los peores momentos has ronroneado a mis pies, me has amado y acompañado. Eras un perro que velaba mis sueños, vigilante, compartiendo cada noche juguetes y amuletos. Te has ido, como Lucas, que abandonara a Fernando Delgado, Troylo a Antonio Gala, Argos a Julia Navarro... Los amores caninos dejan plenitud y un insoportable vacío.

Periodista