El daño democrático de la doble vara de medir

En una democracia sólida, la independencia judicial no debería ser nunca objeto de sospecha interesada. Sin embargo, en los últimos tiempos asistimos con preocupación a una dinámica cada vez más frecuente: cuando una investigación o una resolución judicial afecta a dirigentes afines, aparecen rápidamente acusaciones de persecución política, de jueces parcializados o de conspiraciones contra determinadas siglas. Y eso supone un riesgo enorme para la salud democrática de nuestro país.

La crítica a las resoluciones judiciales es legítima. Forma parte de la libertad de expresión y del debate público. Pero cuestionar de manera sistemática la legitimidad de los jueces únicamente cuando las decisiones afectan a «los nuestros» erosiona la confianza de la ciudadanía en una de las instituciones fundamentales del Estado de Derecho. Si trasladamos la idea de que la justicia solo actúa correctamente cuando coincide con nuestros intereses políticos, acabaremos debilitando el propio sistema democrático que garantiza nuestras libertades.

Igualmente preocupante es la doble vara de medir que domina la conversación pública. La presunción de inocencia debe defenderse siempre, sin matices y sin excepciones. No puede reclamarse con firmeza para unos mientras se ignora cuando los investigados pertenecen al adversario político. Convertir las investigaciones judiciales en sentencias anticipadas según el color político del acusado solo alimenta la polarización y el deterioro institucional.

Los responsables públicos tenemos una obligación añadida: actuar con prudencia y con ejemplaridad. Defender la honorabilidad de una persona investigada no puede implicar desacreditar a jueces, fiscales o tribunales. La justicia puede equivocarse, y para eso existen mecanismos de recurso y garantías procesales. Pero sembrar sospechas sobre todo el sistema judicial por conveniencia política es abrir una puerta muy peligrosa.

La democracia se sostiene sobre contrapesos institucionales y sobre la confianza de la ciudadanía en ellos. Si convertimos la Justicia en un enemigo cuando no nos gusta lo que investiga, estaremos contribuyendo a deteriorar uno de los pilares esenciales de nuestra convivencia, sí.

Alcalde de Nules y presidente de Unión Municipalista