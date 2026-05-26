Opinión | VENTAR I ESCAMPAR EL POLL
La mala educació i històries privades
Tinc un amic que em comentava que quan entra en un ascensor i diu bon dia (per exemple) i ningú dels presents ni per educació contesta, aleshores, comença a lladrar, donant a entendre que o els presents són uns gossos o que al no contestar el consideren a ell un gos. Parlar en qualsevol mitjà de transport públic, excepte en l’ascensor, sembla un mal costum d’algunes persones. Parlar sense esme siga amb l’acompanyant o per telèfon, pot vindre espentada pels nervis de no controlar el mitjà de transport, cotxe, tren, autobús o avió; pel desig de fer veure que es tenen negocis, amistats o família; o voler l’exposició pública de la vida privada com si es tractara d’un o unes influences.
On més he pogut comprovar la necessitat de parlar ha estat en els trens de llarga distància, i supose que en els avions perquè per telèfon no es pot. No sé si el que em passa a mi passa a més gent, però és un exercici molest escoltar les cuites, els negocis o qualsevol conversació insulsa, de parlar per no callar. És clar que es tracta de l’exercici de la llibertat de comunicar-se, però conèixer les intimitats, els cabrejos, els negocis, els problemes laborals o existencials d’una persona o de diverses, no sol ser un entreteniment. Molesta, perquè evita que pugues concentrar-te amb els teus pensaments i oblidar on estàs.
L’altre dia, en un viatge llarg, en avió, els passatgers vàrem haver de suportar la conversa, els riures i els escarafalls de dues persones angleses (el que demostra que la manca d’educació i consideració, no és sols patrimoni d’un país), que va durar dues hores, no varen parar ni per anar a pisar, no sé què dirien, però per les ganyotes i les carasses i riures segur que eren divertides per a ells. En el viatge en tren venint de Madrid, un suposat agent de borsa, ens va assabentar parlant per telèfon amb un client, de la bonança d’invertir en la compra de determinades accions. Una dona furiosa es queixava de tan cansada que estava d’anar a recuperació i que per res del món aniria, en aplegar a Castelló a prendre café al poble com li demanava la interlocutora. Un xicot ens va assabentar, d’unes oposicions a un hospital de Sagunt per a infermers o radiòlegs i així fins a aplegar a Castelló.
