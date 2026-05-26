El reto económico

La pasada semana, alcaldesas y alcaldes de toda España nos reunimos para conmemorar los 20 años de la Red de Ciudades por el Clima. Una red impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias, y que ya cuenta con 372 municipios y que tiene como objetivo dar respuesta desde lo local a los desafíos del cambio climático.

Un encuentro convertido en espacio de reflexión, pero también de responsabilidad compartida entre quienes, desde la primera línea del municipalismo, vemos cómo los efectos del cambio climático afectan a nuestras ciudades y al bienestar general de nuestros ciudadanos.

Porque, a diferencia de hace apenas unos años, hoy ya nadie puede hablar del cambio climático como una amenaza futura. Sus efectos son ya una realidad y somos los ayuntamientos quienes primero debemos dar respuesta ante un incendio, o una lluvia torrencial que inunda calles y se cuela en garajes de viviendas; cuando una ola de calor golpea a la población más vulnerable, o quienes más rápido actuamos cuando los temporales azotan y destrozan nuestras playas.

Por eso, encuentros como el celebrado, en el que Benicàssim participó de manera activa, tienen hoy más sentido que nunca, porque nos permiten compartir experiencias con otros municipios y entender que el cambio climático ha dejado de ser una advertencia abstracta para convertirse en una realidad que afecta a la gestión diaria de nuestras ciudades. Hoy ya no hablamos solo de sostenibilidad, hablamos de salud pública, de seguridad, de protección del territorio, de prevención y de bienestar ciudadano. En definitiva, hablamos de cómo preparar mejor nuestros municipios para cuidar la vida de las personas.

Porque es una realidad que municipios costeros, como Benicàssim, convivimos cada vez con mayor frecuencia con fenómenos extremos que, hace apenas unas décadas, eran excepcionales, y los efectos del cambio climático adquieren una dimensión especialmente sensible, porque afectan al litoral, al equilibrio de los ecosistemas marinos, a la gestión de las playas, a la seguridad de las personas y a la propia competitividad de los destinos turísticos mediterráneos. Una nueva realidad climática que exige respuestas firmes, coordinadas y ejecutadas, entre todas las administraciones. Respuestas que no pueden improvisarse pues requieren de estudios, planificación e inversión, para que cada administración asuma y ejecute según sus competencias.

En este contexto, comprenderán, que ya no podemos limitarnos a reaccionar, si no que debemos planificar, prevenir y transformar nuestro modelo urbano, y en Benicàssim decidimos hace más de una década avanzar en este sentido, con actuaciones que forman parte de una estrategia integral de adaptación y resiliencia urbana como, por ejemplo, la instalación del suelo drenante de la calle Torre San Vicente. Un proyecto piloto de innovación capaz de convertir el material de rechazo cerámico en pavimento filtrante, con lo que conseguimos corregir hasta en un 90% los problemas de escorrentía de agua en superficie, en una de las principales calles con acceso directo al mar.

Y es que las acumulaciones de agua, antes fuertes lluvias son, hoy por hoy, la mayor preocupación de nuestros vecinos, especialmente de quienes viven más al sur de Benicàssim, una zona urbana consolidada y donde en algunas de sus calles resulta técnicamente inviable ampliar determinadas canalizaciones subterráneas, o modificar estructuras, una realidad que nos obliga a buscar soluciones innovadoras y eficaces.

Desde el Ayuntamiento de Benicàssim encargamos un estudio de soluciones técnicas y viables, porque la pregunta ya no es solo si debemos actuar contra los efectos del cambio climático, si no cómo debemos adaptarnos para prevenir consecuencias no deseadas y que contribuyan a dar seguridad a los ciudadanos. Por ello, a medio plazo, se prevé la ejecución de una balsa de contención de aguas arriba en el barranco del Sigalero, capaz de contener hasta 125.000 m3 de agua de lluvia antes entre en la ciudad y poder así aliviar la carga, evitando colapsos en la red pluvial. Porque no podremos evitar los fenómenos meteorológicos extremos, pero sí podemos reducir sus consecuencias si somos capaces de anticiparnos, planificar inversiones y ejecutar las infraestructuras hidráulicas necesarias que den respuesta efectiva a los nuevos retos climáticos y den tranquilidad a los vecinos.

Desde el Ayuntamiento de Benicàssim seguiremos trabajando porque nuestros vecinos vivan en una ciudad más segura y resiliente, adaptándonos a una realidad climática que ya no es una opción, sino una obligación. Pero nos enfrentamos a un reto que exige la implicación y responsabilidad de todas las administraciones para que cada una asuma, dentro de su responsabilidad y competencia, el papel inversor y de ejecución que le corresponda. Por eso elevamos nuevamente la voz para que el Gobierno de Pedro Sánchez dirija la mirada a esta provincia y lo haga con ánimo inversor, porque los vecinos de Benicàssim también lo merecemos.

Alcaldesa de Benicàssim y senadora